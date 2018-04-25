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Латвия получит меньше евроденег

  • Фото pixabay.com

То, что у Латвии будет меньше средств из фондов ЕС, было ясно уже тогда, когда Великобритания решила выйти из союза, а Европейская комиссия выступила со своими предложениями по многолетнему бюджету на 2021-2027 гг. Как-никак, Brexit приведет к ежегодной 10-миллиардной «дыре» в бюджете ЕС, пишет Latvijas avize.

Тем не менее, когда Финляндия как председательствующая в ЕС страна 5 декабря выступила со своими предложениями по бюджету, они вызвали недоумение — почему сокращение финансирования для Латвии в процентном соотношении еще больше, чем вызванное выходом Великобритании?

Парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица поясняет, что прямое влияние Brexit на бюджет ЕС составляет 6%, Европейская комиссия предлагает урезать финансирование в рамках политики сплочения на 13%, а председательствующая Финляндия внесла предложение уменьшить финансирование для Латвии уже на 26%.

«Почему так? Это объясняется тем, что Латвия достигла 70% от среднего уровня жизни в ЕС, поэтому интенсивность поддержки можно снизить», — говорит Калниня-Лукашевица. В то же время Латвии напоминают, что ее выгода в расчете на душу населения все равно будет самой большой в ЕС. «На это мы отвечаем, что наша цель заключается в достижении не 70%, а 100% и больше», — говорит представитель МИД. В сфере поддержки села ситуация немного лучше, так как планируется прирост финансирования.

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