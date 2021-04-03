Латвия получит свыше 400 тысяч доз «вакцин солидарности»

Во втором квартале этого года Латвия может получить 406 283 дополнительных дозы вакцины производства BioNTech/Pfizer, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Минздрав. Это результат договоренности, достигнутой между странами-участницами альянса.

На прошлой неделе переговоры о распределении дополнительных 10 млн доз препарата Pfizer не увенчались успехом. Было ясно, что 7 млн доз разделят пропорционально численности населения государств, но еще 3 млн доз предназначалось тем странам, где особенно буксует вакцинация. В том числе и Латвии. Теперь их называют «вакцинами солидарности».

Председательствующая в Совете ЕС Португалия предложила разделить эти 3 млн доз препарата между Латвией, Эстонией, Болгарией, Хорватией, Чехией и Словакией. Эта идея получила поддержку большинства стран-участниц, но Австрия, Чехия и Словакия были против, потому что желали для себя больше вакцины.

Португалия модифицировала предложение: пусть «вакцинами солидарности» поделятся те страны, которые сами того пожелают, а распределены дозы будут между пятью государствами: Латвией, Эстонией, Словакией, Болгарией и Хорватией. Австрия ни в одном из перечней не упоминалась.

Теперь достигнуто соглашение поскорее доставить партии препарата Pfizer именно в те страны, где вакцинация идет медленнее всего. В том числе в Латвию. Глава правительства Кришьянис Кариньш выразил удовлетворение таким оборотом дела.