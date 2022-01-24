Латвия поможет Украине ракетами Stinger

Фото: USMC SSGT DANNY PEREZ, U.S. Air Force/Общественное достояние

Латвия отправляет на Украину ракетные установки противовоздушной обороны (ПЗРК) Stinger, индивидуальную экипировку и сухие пайки, сообщили в миниcтерстве обороны Латвии.

Учитывая усилившееся военное давление России у границ Украины страны Балтии приняли совместное решение оперативно реагировать и оказать о помощь Украине в укреплении ее обороноспособности. Решение помочь Украине военной техникой было принято в конце года министрами обороны стран Балтии.

Латвия и Литва отправят ПЗРК Stinger и необходимое оборудование. В свою очередь, Эстония обеспечит Украину противотанковыми ракетными системами (ПТРК) Javelin.

Литва планиует передать украинским силам особого назначения портативные термовизоры в количестве 24 штук на сумму 342 тысячи евро.

Страны Балтии, как говорится в сообщении минобороны, надеются, что Украине все-таки не придется применять поставленное вооружение и надеются что Россия прекратит свои агрессивные и безответственные действия.