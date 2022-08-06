Латвия прекратила выдачу россиянам виз всех видов

Посольство Латвии в России заявило, что на неопределенный срок приостанавливает прием заявлений на выдачу виз россиянам.
Единственным исключением из правил будет получение визы по гуманитарным соображениям: для посещения похорон в Латвии. Об этом посольство сообщило в своем Twitter.
«Посольством Латвии в России на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации, кроме для участия в похоронах близкого родственника», — заявили дипломаты.freecity.lv