Латвия прекратила выдачу россиянам виз всех видов

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Посольство Латвии в России заявило, что на неопределенный срок приостанавливает прием заявлений на выдачу виз россиянам.

Единственным исключением из правил будет получение визы по гуманитарным соображениям: для посещения похорон в Латвии. Об этом посольство сообщило в своем Twitter.