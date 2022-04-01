Латвия снимает антиковидные ограничения на въезд из третьих стран

В аннотации к поправкам говорится, что в ответ на сокращение масштабов пандемии COVID-19, с учетом общего охвата вакцинацией в Европейском союзе (ЕС) и третьих странах Евросовет 22 февраля опубликовал новые принципы, содержащие поправки к предыдущим рекомендациям о временных ограничениях на необязательные поездки в ЕС.

Государства ЕС призваны обеспечить скоординированный и единый подход к обеспечению свободного передвижения как внутри ЕС, так и к восстановлению связи с третьими странами.

Распространенность COVID-19 в Латвии, а также во всем мире сокращается, и, таким образом, снижаются риски для общества. В связи с этим Минздрав отмечает, что в настоящее время возможно снятие любых ограничений на въезд в Латвию. Точно так же и другие страны ЕС отказываются от ограничений для путешественников.

Как сообщалось, с 1 апреля в Латвии будут смягчены и другие ограничения в связи с COVID-19.

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