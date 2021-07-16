Латвия в целях ревакцинации будет закупать вакцины от Covid-19 еще два года

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Поскольку Еврокомиссия уже ведет переговоры с тремя производителями вакцин от коронавируса о поставках для ревакцинации населения, Латвия тоже заявила ЕК о своем согласии приобретать их в ближайшие два года, сообщил в утреннем эфире LTV премьер-министр Кришьянис Кариньш («Новое Единство»). Страна будет обеспечена нужным препаратами. Об этом сообщает Rus.Lsm.lv.

Для заказа новых поставок ЕК выбрала компании Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. С ними заключено соглашение.

В организации процесса ревакцинации Латвия будет придерживаться рекомендаций Европейского агентства лекарств, сообщил Кариньш. Главным вызовом он назвал необходимость убедить сомневающуюся часть латвийского общества в необходимости делать прививки от коронавируса, без чего не преодолеть пандемию.

«У нас на складах — 700 тысяч доз вакцин, но нет спроса», — сказал премьер.