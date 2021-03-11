Латвия возобновляет авиасообщение с Россией

РИА Новости сообщает, что власти Латвии решили с 17 марта возобновить воздушное сообщение с третьими странами, в том числе с Россией.
Напомним, международное пассажирское авиасообщение со странами вне ЕС было прекращено в Латвии с 17 марта 2020 года из-за пандемии.
Власти Латвии объяснили своё решение тем, что Эстония и Литва разрешают авиаперевозки в/из третьих стран. И на практике складывается ситуация, когда латвийцам приходится летать через соседние прибалтийские государства.
Издание напоминает, что рейсы между РФ и Латвией до пандемии выполнялись несколько раз в день.