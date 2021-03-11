Латвия возобновляет авиасообщение с Россией

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РИА Новости сообщает, что власти Латвии решили с 17 марта возобновить воздушное сообщение с третьими странами, в том числе с Россией.

Напомним, международное пассажирское авиасообщение со странами вне ЕС было прекращено в Латвии с 17 марта 2020 года из-за пандемии.