Латвия вышла на первое место в Европе по употреблению алкоголя

Фото pixabay.com

Домохозяйства в Латвии тратят на алкоголь относительно больше, чем в других странах Европы. Такими данными поделилось статистическое бюро Eurostat.

Как сообщается, в среднем, домохозяйства Латвии тратят 4,8% своих доходов на алкоголь. На втором месте, совсем рядом, находится Эстония — их домохозяйства тратят 4,7% своих доходов на алкоголь. Третье место, с небольшим отрывом, занимает Литва — 3,7%.