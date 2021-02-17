Латвия вышла на первое место в Европе по употреблению алкоголя

Домохозяйства в Латвии тратят на алкоголь относительно больше, чем в других странах Европы. Такими данными поделилось статистическое бюро Eurostat.
Как сообщается, в среднем, домохозяйства Латвии тратят 4,8% своих доходов на алкоголь. На втором месте, совсем рядом, находится Эстония — их домохозяйства тратят 4,7% своих доходов на алкоголь. Третье место, с небольшим отрывом, занимает Литва — 3,7%.
При этом, как сообщается, за последние 10 лет именно страны Балтии (а также Болгария) показали наибольший спад в употреблении алкоголя. У Литвы падение составило 1,8 процентных пункта (п.п.) — с 5,5% до 3,7%. На втором месте Латвия (-1,5 п. п.). Далее следует Болгария (-1,3 п.п.) и Эстония (-1,1 п.п.).
При этом некоторые страны показали рост в этом компоненте. В Румынии расходы на алкоголь выросли с 2,1% в 2009 году до 2,6% в 2019, а в Португалии — с 1,1% до 1,4%.
Ранее сообщалось, что из-за пандемии каждый десятый латвиец стал больше употреблять алкоголь.freecity.lv