Латвия вывела своих военнослужащих из Афганистана

«Мы не можем не упомянуть и тех, кто погиб в этих операциях, оставив шрамы в сердцах своих близких. В целом, основная суть любой международной операции — давать, а не брать, и вклад Латвии значительный. Наши солдаты делали это с уважением к культуре и к народу этой страны, они всегда высоко держали имя и флаг Латвии», — отметил он.

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года. В тот же день НАТО по итогам видеоконференции глав МИД и министров обороны альянса приняла заявление, в котором говорилось о решении начать вывод войск альянса к 1 мая.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Латвия участвовала в миссии НАТО в Афганистане с 2003 года, в ней приняли участие несколько тысяч солдат. За это время там погибли четыре латвийских военнослужащих, еще 12 получили ранения.