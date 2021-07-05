Латвия вывела своих военнослужащих из Афганистана

Латвия, как и другие страны — члены НАТО, вывела своих военнослужащих из Афганистана в связи с завершением миссии в этой стране. Об этом в субботу сообщает местное агентство LETA со ссылкой на Национальные вооруженные силы (НВС) республики, сообщает ТАСС.
Как заявил агентству командующий НВС Леонидс Калниньш, Афганистан, Ирак, Северная Африка и Балканы оставили глубокий след в истории НВС Латвии — за счет как огромного вклада с точки зрения государственности в этих регионах, так и опыта, который приобрели латвийские солдаты, что, в свою очередь, способствовало росту обороноспособности балтийской республики.
«Мы не можем не упомянуть и тех, кто погиб в этих операциях, оставив шрамы в сердцах своих близких. В целом, основная суть любой международной операции — давать, а не брать, и вклад Латвии значительный. Наши солдаты делали это с уважением к культуре и к народу этой страны, они всегда высоко держали имя и флаг Латвии», — отметил он.
14 апреля президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года. В тот же день НАТО по итогам видеоконференции глав МИД и министров обороны альянса приняла заявление, в котором говорилось о решении начать вывод войск альянса к 1 мая.
Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.
Латвия участвовала в миссии НАТО в Афганистане с 2003 года, в ней приняли участие несколько тысяч солдат. За это время там погибли четыре латвийских военнослужащих, еще 12 получили ранения.