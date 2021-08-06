Латвия значительно усложнила жизнь дальнобойщикам

«Сначала подходить надо сюда, сдавать анализы, ждать. Потом надо паллеты проверять. Но без этой бумажки они меня не оформляют, – жалуется водитель-дальнобойщик по имени Степан. – Я вакцинировался в России, я живу в России. Но они говорят, что бумага не годится».

Латвийские чиновники считают, что не могут полностью доверять результатам российских тестов – на границе уже не раз задерживали людей с подделками. Именно поэтому на КПП не принимают ни российские сертификаты о вакцинации, ни заранее сделанные ПЦР-тесты.

Сотрудница лаборатории по имени Инга объясняет, что сначала делает экспресс ПЦР-тест. «Если результат положительный, то делаем второй тест. У нас на месте есть оборудование, мы на месте видим результат, – рассказывает она. – Если тест положительный – передаем информацию пограничной службе».

Если окажется, что у человека COVID-19, то на границу приедет машина скорой помощи и пациента отвезут в карантин. Если самочувствие при этом нормальное, то двухнедельный карантин можно провести в одной из приграничных гостиниц, а не в больнице.

В первые дни работы мобильной лаборатории заболевших не было, и пограничникам уже начало казаться, что их надо сворачивать. Но за последние несколько дней положительные тесты на COVID-19 стали появляться чаще.

«Мы на вчерашний день зафиксировали уже 15 заболевших. Это очень много, потому что все эти люди потенциально опасны, – говорит Стэлла Лапиня, председатель правления «Центральная лаборатория». – Когда мы начали тестирование на границе, были сомнения, что это вообще нужно. Но в итоге это решение было правильным».

Тесты на границе платные, стоят 24 евро. За сутки одна такая лаборатория может принять до 200 человек. Если тех, кому нужен тест, больше – на границе возникают очереди.

«Литва, Латвия, Евросоюз не признают наши прививки. А для чего я буду вакцинироваться? – возмущается дальнобойщик Алексей. – Два с половиной рейса в месяц, получается, я пересекаю эту границу постоянно. В Литве проще, там еще не вводили ничего. Но ограничили нам пребывание в Литве, дали всего сутки. Если ты нарушил, ты должен сдать тест. А пересечение границы на Литву трое суток занимает. Здесь я за сутки проехал, там я буду стоять трое. И это центральная таможня. А если второстепенная – то по пять-шесть суток стоят люди».

Обязательное тестирование в Латвии было введено не только на сухопутных границах, но и в аэропорту Риги. Но там процедура упрощена – делают быстрые тесты по слюне, но тоже платные. Проход границы свободен лишь для обладателей европейских сертификатов вакцинации.