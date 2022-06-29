Латвию будет защищать зенитно-ракетная батарея NASAMS

«Она составит заметно больше 300 тысяч бойцов», — сообщил он на пресс-конференции, посвященной открывающемуся 28 июня саммиту НАТО в Мадриде.

Силы НАТО, размещенные в восьми восточноевропейских странах блока, также вырастут в численности. «Мы усилим боевые группы на востоке до уровня бригад», — сказал Столтенберг. Сейчас это батальоны, в каждом из которых до 300 до 1000 бойцов, тогда как в бригадах — до 3 тысяч.

Пабрикс: идет укрепление восточного фланга НАТО

В свою очередь министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил в передаче LTV «Утренняя панорама», что укрепление восточного фланга НАТО длительно обсуждалось на встречах на разных уровнях, и всем ясно, что новая угроза — Россия — серьезна и надолго останется у границ НАТО.

По словам министра, численность войск НАТО меняется, но особенно после российского вторжения на Украину она увеличилась, и можно говорить о примерно 4000 военнослужащих союзников.

Пабрикс добавил, что совместно с союзниками по НАТО в Латвии началось формирование бригады интернациональных сил. Развертывание современных систем ПВО в стране является четким подтверждением того, что наша оборона и безопасность отвечают интересам всего альянса, подчеркнул он.

Вместе с зенитно-ракетной батареей NAMARS в Латвию прибыли также 85 солдат вооруженных сил Испании, которые добавились к ранее дислоцированным в странах Балтии примерно 500 испанским солдатам. Батарея доставлена на базу Воздушных сил Национальных вооруженных сил в Лиелварде.

Испания является одним из десяти членов расширенной боевой группы НАТО в Латвии. Боевую группу сейчас возглавляет Канада.

«Россия сама закрыла дверь»

На саммите НАТО будет одобрена новая стратегическая концепция, в которой России отведена роль «самой серьезной угрозы безопасности», сообщил Столтенберг. Этот документ будет «отражать новую реальность», которая состоит в том, что наступает эпоха «стратегической конфронтации», отмечает moscowtimes.ru.

«Россия сама закрыла дверь, — сказал Столтенберг. — Мы сожалеем о такой позиции, но они сами выбрали путь конфронтации».

Вместе с другими мерами, которые включают специальное развертывание сил для защиты конкретных союзников, этот шаг является частью «крупнейшего пересмотра системы коллективной обороны и сдерживания со времен холодной войны», считает генсек НАТО.

Силы быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF) были созданы в 2003 году и до начала войны в Украине выполняли лишь миссии по ликвидации последствий катастроф и охране особо важных мероприятий.

В 2014 году, после аннексии Крыма, внутри NRF была создана Объединенная оперативная группа сверхвысокой готовности, — 5 тысяч солдат, которых НАТО может перебросить в нужный район в течение 2-3 дней.

В феврале 2022 года после российского вторжения в Украину силы NRF были приведены в режим сдерживания и защиты от возможного нападения впервые за 20 лет своего существования.