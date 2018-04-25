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TOP,Культура,Новости

Лауреаты Национальной премии – А. Пуйпа, А Григорян, С. Шальтянис

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В понедельник в Министерстве культуры были объявлены шесть лауреатов Литовской национальной премии в области культуры и искусства. 

Ими стали оперная солистка Асмик Григорян, кинорежиссер Альгимантас Пуйпа, авторы литовского павильона на Венецианской бьеннале Ругиле Барзджюкайте, Лина Лапелите и Вайва Грайните, композитор Зита Бружайте и актриса Виктория Куодите.    

Литовской национальной премии в области культуры и искусства удостаиваются творческие представители Литвы и всемирной общины литовцев, за достижения последних семи лет, а также за творчество в течение жизни. 

Размер Национальной премии в области культуры и искусства  составляет 800 базовых социальных выплат — 30,4 тыс. евро.

Премии вручаются по случаю Дня восстановления независимости Литвы, 16 февраля. 

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