Лауреаты Национальной премии – А. Пуйпа, А Григорян, С. Шальтянис

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В понедельник в Министерстве культуры были объявлены шесть лауреатов Литовской национальной премии в области культуры и искусства.

Ими стали оперная солистка Асмик Григорян, кинорежиссер Альгимантас Пуйпа, авторы литовского павильона на Венецианской бьеннале Ругиле Барзджюкайте, Лина Лапелите и Вайва Грайните, композитор Зита Бружайте и актриса Виктория Куодите.

Литовской национальной премии в области культуры и искусства удостаиваются творческие представители Литвы и всемирной общины литовцев, за достижения последних семи лет, а также за творчество в течение жизни.

Размер Национальной премии в области культуры и искусства составляет 800 базовых социальных выплат — 30,4 тыс. евро.

Премии вручаются по случаю Дня восстановления независимости Литвы, 16 февраля.