Лава вулкана на Канарских островах достигла океана

Токсичное облако образовалось поздно ночью, сразу после того, как лава добралась до океана. Всех, кто оказался в радиусе 3 км, срочно призвали покинуть территорию. Соляная кислота, различные газы — это не полный химический набор, что может попасть в воздух.

Лава наносит урон и океану. На Пальме активно занимались рыболовством. Теперь эта зона закрыта, рыба может погибнуть. Температура лавы более 1000 градусов.

Следят специалисты не только за вулканом, но и за качеством воды. Лава уничтожила банановые теплицы из пластика и резервуары с пресной водой.

Официально, аэропорт острова открыт, но ни одна компания не решается совершать сюда рейсы, потому что теперь не только только пепел, но и токсичные газы могут представлять опасность для тех, кто прилетает на остров.

Отмечается, что местные власти запретили судам вход в акваторию на расстоянии почти четыре километра из соображений безопасности. Кроме того, ранее вулканологи Канарских островов предупредили о возможности взрывов при соприкосновении лавы с водой.

Кумбре-Вьеха начал извергаться 19 сентября. На острове и его окрестностях была зарегистрирована повышенная сейсмическая активность, зафиксировано более 21 тыс. подземных толчков. В результате было уничтожено около 450 строений и эвакуировано 6 тыс. человек.

Ла-Пальма — вулканический остров, на котором расположена 25-километровая вулканическая гряда Кумбре-Вьеха. Извержения не раз происходили в прошлом. Последнее из них — в 1971 году.