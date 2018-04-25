Лавров допустил прекращение диалога России с Евросоюзом

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва может приостановить диалог с Евросоюзом, передает ТАСС.

По его словам, коллеги из ЕС «не понимают необходимости взаимоуважительного разговора».

Лавров напомнил, что председатель ЕП Урсула фон дер Ляйен заявляла о невозможности геополитического партнерства с Россией, а на заседании Совета ЕС российским представителям не дали возможности объяснить инцидент с Алексеем Навальным.

«Наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться. Так тому и быть, если они этого хотят», — отметил министр.

Он добавил, что России пора перестать ориентироваться на европейских партнеров, «мерить себя тем самым аршином» и оглядываться на их оценки.

Ранее министры иностранных дел стран-членов Евросоюза приняли политическое решение о введении санкций против физических и юридических лиц, которые причастны к предполагаемому отравлению Алексея Навального.