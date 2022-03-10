Лавров: «Мы не нападали на Украину»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал завершившиеся в Анталии переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он выступил с серией обвинений, адресованных странам запада.

По его словам, именно Запад, поставляющий оружие и наемников Украине, виновен в нынешнем «кризисе» и будет нести ответственность за свои действия. Лавров обвинил США в развертывании на украинской территории биологических лабораторий военного характера. Он сообщил, что лаборатории создавали «этнически ориентированное» биологическое оружие.

Министр коснулся и бомбардировки родильного дома в Мариуполе. Не в первый раз мы слышим гипотетические крики по поводу так называемых «зверств», которые «чинят российские вооруженные силы», — сказал он, заявив, что роддом был базой батальона «Азов».