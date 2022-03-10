Лавров: «Мы не нападали на Украину»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал завершившиеся в Анталии переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он выступил с серией обвинений, адресованных странам запада.
По его словам, именно Запад, поставляющий оружие и наемников Украине, виновен в нынешнем «кризисе» и будет нести ответственность за свои действия. Лавров обвинил США в развертывании на украинской территории биологических лабораторий военного характера. Он сообщил, что лаборатории создавали «этнически ориентированное» биологическое оружие.
Министр коснулся и бомбардировки родильного дома в Мариуполе. Не в первый раз мы слышим гипотетические крики по поводу так называемых «зверств», которые «чинят российские вооруженные силы», — сказал он, заявив, что роддом был базой батальона «Азов».
Российский политик попытался успокоить западное общественное мнение. Но эта попытка вряд ли увенчалась успехом. «Мы не планируем нападать на другие страны. Мы и на Украину не нападали», — заявил министр.
Лавров заявил, что российский президент Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским – когда возникнет необходимость.NEWSru.co.il