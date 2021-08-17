Лавров о «Талибане»: Не торопимся с признанием

Глава МИД России Сергей Лавров заявляет, что Москва не спешит с признанием власти «Талибана» в Афганистане, сообщает ТАСС во вторник, 17 августа.

«Мы не торопимся с признанием также, как и все остальные страны. Буквально вчера я разговаривал с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. У нас совпадающие позиции», — добавил Лавров.

При этом он отметил «позитивные сигналы» от талибов в том, что касается дальнейшего развития Афганистана. «Мы видим обнадеживающие сигналы со стороны талибов, которые заявляют о своем желании иметь правительство с участием других политических сил, заявляют о своей готовности продолжать процессы, в том числе связанные с образованием, образованием для девочек и в целом с функционированием государственной машины, не закрывая путь для тех чиновников, которые работали при предыдущем правительстве президента Гани», — сказал Лавров.