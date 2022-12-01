Лавров сделал заявление о переговорах с Украиной

Россия никогда не просила о переговорах по ситуации на Украине, но при этом заявляла о готовности выслушать тех, кто проявляет интерес к переговорному решению, об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции 1 декабря, пишет РИА Новости.
«Когда нас обвиняют в том, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время для, так сказать, того, чтобы собрать дополнительные силы для проведения специальной военной операции, ну это и смешно, и неприятно, потому что люди врут, врут откровенно», — сказал Лавров журналистам.
Министр подчеркнул, что «никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать».
«И подтверждается это примером, который я сейчас привел, когда в марте украинцы попросили их выслушать. Мы не только их выслушали, мы были готовы договориться с ними на тех принципах, которые выдвинули они сами», — заявил Лавров.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакие переговоры между Россией и Украиной невозможны.korrespondent.net