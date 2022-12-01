Лавров сделал заявление о переговорах с Украиной

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Россия никогда не просила о переговорах по ситуации на Украине, но при этом заявляла о готовности выслушать тех, кто проявляет интерес к переговорному решению, об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции 1 декабря, пишет РИА Новости.

«Когда нас обвиняют в том, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время для, так сказать, того, чтобы собрать дополнительные силы для проведения специальной военной операции, ну это и смешно, и неприятно, потому что люди врут, врут откровенно», — сказал Лавров журналистам.