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Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Фото сайта www.mid.ru

Ситуация в Сирии возвращается в мирное русло, на территории республики сохраняются лишь отдельные очаги напряженности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Труд».

«Война в Сирии действительно закончилась, — подчеркнул Сергей Лавров. — Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни». При этом глава МИД РФ отметил, что на территориях, неподконтрольных правительству Сирии, например, в Идлибе и на восточном берегу реки Евфрат, сохраняются отдельные очаги напряженности.

По словам министра, в этих условиях на первый план выходят задачи продвижения политического процесса по урегулированию кризиса для достижения долгосрочной и надежной стабилизации в Сирии и Ближневосточном регионе в целом, а также оказания комплексного гуманитарного содействия Сирии.

Сергей Лавров отметил, что формирование и запуск в Сирии комитета для конституционной реформы станет важным этапом в продвижении политического процесса, осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН. По мнению главы российского МИД, созыв комитета даст возможность правительству и оппозиции впервые начать прямой диалог о будущем Сирии.

Глава ведомства обратил внимание, что в Москве придают большое значение поддержанию регулярных контактов с сирийскими сторонами, в том числе с оппозицией, а также призывают к обеспечению максимально широкой представленности в политическом процессе всех групп сирийского общества.

Россия выступает за восстановление суверенной, территориально целостной Сирии, возвращение всех сирийцев на родину, а самой страны в «арабскую семью», а также скорейшее преодоление последствий разгула терроризма, подчеркнул Сергей Лавров. По его мнению, это станет залогом обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

belta.by

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