Лазарева суббота. Вход Господень в Иерусалим

Вот и подошло Вербное воскресенье. А это значит, что приближается Пасха. Она, конечно, приближается всегда, закончится одна, мы уже ждем следующую.

Но именно с Вербного начинаешь физически ощущать ее наступление. У меня, по крайней мере, так. Потому что с этого дня мы отправляемся вслед за Христом по узким улочкам Иерусалима, внимательно следя за каждым событием последних дней Его земной жизни. И почувствовать себя в толпе учеников помогает Церковь богослужениями Страстной седмицы, последней недели перед светлым Воскресением. Вернее, этот путь мы начинаем раньше, в предшествующую Вербному воскресенью субботу.

Она называется Лазаревой, потому что в этот день вспоминается, как Иисус воскресил из мертвых своего друга Лазаря. Об этом рассказывает Иоанн Богослов в 11-й главе своего Евангелия. В этом году наши благочестивые планы по встрече Вербного воскресения, Страстной седмицы и Пасхи терпят фиаско. Виной всему карантин. Упомянутые в самом начале службы, помогающие нам оказаться в гуще евангельских событий, состоятся, но, увы, в уже знакомом нам режиме – без прихожан. Без освящения верб. Без ночного Пасхального бдения. Но не впадайте в отчаяние, дорогой читатель. Освящение – это не главное, это всего лишь благочестивый обычай. Главное – несмотря ни на что, почувствовать эти события. А возможности для этого есть. Перечитывайте Евангелие, особенно последние главы, смотрите трансляции богослужений по телевизору или в интернете. Хочется надеяться, что и эта заметка, которую вы сейчас читаете, тоже чем-то поможет. Лазарь жил в селении Вифания под Иерусалимом вместе с сестрами Марфой и Марией. Эта семья была дружна с Иисусом. Когда Христос узнал о болезни друга, Он был далеко от Иудеи. И еще на два дня задержался в пути. Лишь на четвертый день после смерти Лазаря Господь пришел в Вифанию. «Господи, — сказала Ему Марфа, — если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». «Я – воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет», — ответил ей Иисус.

Вот подходят к гробу-пещере, где лежит уже начавшее разлагаться тело Лазаря. Отвалили от входа камень. Громкий голос Христа: «Лазарь, выйди вон!». И на глазах у изумленных иудеев из гробовой темноты выходит увитый белыми погребальными пеленами живой Лазарь. Тогда многие уверовали в Иисуса.

Теперь становится понятным, почему он задержался в пути. Нужно было совершить явное чудо, чудо воскрешения из мертвых. И подготовить народ к Своему собственному восстанию из мертвых. Во все времена люди жаждут чудес, а словам и логике не верят.

Весть эта быстро разнеслась по Иерусалиму. Горожане ждали прихода великого чудотворца и готовили ему царскую встречу. И вот Христос въезжает через городские ворота со стороны Вифании и Масличной горы на молодом осле (таково было ветхозаветное пророчество). Толпа размахивает пальмовыми ветвями, стелет перед Ним одежды и кричит: «Осанна! Благословен грядущий царь Израилев!» Все думают, что Тот, Кого так радостно они встречают, действительно пришел, чтобы стать царем, освободить чудесным образом еврейский народ от римского ига. И тогда настанет райская свободная жизнь.

Но не за этим пришел Господь в Святой град. Он знает, какая корона будет надета на его голову и в какую «царскую» багряницу Его облачат римские воины. Он пришел, чтобы умереть мучительной и позорной смертью на кресте. А перед этим пережить пытки, допросы, предательство учеников. Пройти через все те страдания, о которых так подробно повествуют богослужения Страстной седмицы.

Однако это еще впереди. А Вход Господень в Иерусалим – праздник радостный и для нас, а не только для жителей Иерусалима, живших 2000 лет назад. У него несколько названий. Вход Господень в Иерусалим – с этим названием все понятно. Неделей ваий еще называется этот день. Ваия – это и есть те самые пальмовые ветви. Цветоносная неделя. В Румынии, например, это воскресенье называется Floriile — что в переводе означало бы «Цветочное». А у нас самое распространенное имя этого дня – Вербное воскресенье.

Одна моя знакомая высказала интересную мысль. В мою мужскую голову она никогда бы не пришла. «Знаешь, — сказала она, — почему вербу мы несем освящать в этот день? Не только потому, что она к этому времени оживает от зимней спячки. Прутик поставишь в воду, и он корни дает, как вера в сердце. Все глубже и крепче становится. А потом и без воды продолжает жить”.

В заключение хочу напомнить, что 11 апреля — Лазарева суббота, а на следующий день – Вход Господень в Иерусалим. И пусть в вашей душе шелестят жесткие листья пальм, расцветают весенние цветы и пускают корни веточки верб. Несмотря ни на что!

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви