Лазарева суббота. Вход Господень в Иерусалим

default image
За сутки получено 221 сообщение о нарушении карантина, оштрафованы 80 человек

Подробнее...
default image
Министр: выпускные экзамены закончатся 21 июля, поступление - до начала сентября

Подробнее...
default image
Для безопасности строящихся станций разрешен въезд иностранных специалистов

Подробнее...
default image
В некоторых областях Украины планируют ввести комендантский час

Подробнее...
default image
Oro navigacija: в начале апреля количество рейсов в Литве сократилось на 83%

Подробнее...
default image
Польша оставит границы закрытыми до 26 апреля

Подробнее...
default image
Полмиллиарда людей могут оказаться в нищете из-за пандемии

Подробнее...
default image
В марте в Литве была положительная миграция

Подробнее...
default image
В Чехии смягчили требования к ношению масок

Подробнее...
default image
Меркель увидела надежду в данных по пандемии

Подробнее...
default image
Работы по благоустройству территорий в Вильнюсе уже запланированы

Подробнее...
default image
А.Верига: в Литве зафиксированы 22 смерти от коронавируса, 54 человека выздоровели

Подробнее...
default image
Власти Швейцарии приступили к ослаблению карантина

Подробнее...
default image
Война за маски. Новое пиратство в коронавирус

Подробнее...
default image
Цены на газ снижали пандемия и ценовая война в нефтяной отрасли

Подробнее...
default image
Interscalit и Audimas будут выпускать защитную одежду для медиков

Подробнее...
default image
Правительство Беларуси вводит на территории страны самоизоляцию

Подробнее...
default image
Платежи во время карантина

Подробнее...
default image
Более 90 стран обратились за помощью к МВФ из-за пандемии

Подробнее...
default image
В Польше с 16 апреля вводится обязательное ношение масок в общественных местах

Подробнее...
default image
В Литве подтверждены 999 случаев коронавируса, скончались 17 человек

Подробнее...
default image
Литва более строго проверяет иностранных водителей фур

Подробнее...
default image
Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС

Подробнее...
default image
Испания опустилась на третье место по числу жертв коронавируса

Подробнее...
default image
Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

Подробнее...
default image
Минобразования Литвы: выпускные экзамены начнутся в конце июня

Подробнее...
default image
Число жертв коронавируса во Франции превысило 12 тысяч человек

Подробнее...
default image
Среди итальянцев самая большая доля пожилых людей в Европе

Подробнее...
default image
Некоторые виды бизнеса в Литве смогут возобновить работу на следующей неделе

Подробнее...
default image
Папа Римский возглавит традиционный крестный ход, который пройдет без прихожан

Подробнее...
default image
Вступило в силу требование носить маски, вечером будет ограничено движение

Подробнее...
default image
Выборы в сейм Литвы состоятся 11 октября, провозгласил Г.Науседа

Подробнее...
default image
Страны мира ужесточают ограничения на период Пасхи

Подробнее...
default image
Латвия должна заплатить E-energija 3 млн евро, ещё раз постановил арбитраж

Подробнее...
default image
На следующей неделе в Литву поступит 100 тыс. масок с Тайваня

Подробнее...
default image
Р.Шимашюс: в пасхальные выходные в Вильнюсе будет закрыто более десяти основных въездов

Подробнее...
default image
В России резкий рост случаев коронавируса

Подробнее...
default image
В Великобритании добровольцы примут участие в сборе урожая

Подробнее...
default image
Министров проверили на коронавирус, все ответы - отрицательные

Подробнее...
default image
Финляндия продлевает меру пограничного контроля до 13 мая

Подробнее...
Духовное пространство

Лазарева суббота. Вход Господень в Иерусалим

Вот  и подошло Вербное воскресенье. А это значит, что приближается Пасха. Она, конечно, приближается всегда, закончится одна, мы уже ждем следующую.

Но именно с Вербного начинаешь физически ощущать ее наступление. У меня, по крайней мере, так. Потому что с этого дня мы отправляемся вслед за Христом по узким улочкам Иерусалима, внимательно следя за каждым событием последних дней Его земной жизни. И почувствовать себя в толпе учеников помогает Церковь богослужениями Страстной седмицы, последней недели перед светлым Воскресением. Вернее, этот путь мы начинаем раньше, в предшествующую Вербному воскресенью субботу.

Она называется Лазаревой, потому что в этот день вспоминается, как Иисус воскресил из мертвых  своего друга Лазаря. Об этом рассказывает Иоанн Богослов в 11-й главе своего Евангелия. В этом году наши благочестивые планы по встрече Вербного воскресения, Страстной седмицы и Пасхи терпят фиаско. Виной всему карантин. Упомянутые в самом начале службы, помогающие нам оказаться в гуще евангельских событий, состоятся, но, увы, в уже знакомом нам режиме – без прихожан. Без освящения верб. Без ночного Пасхального бдения. Но не впадайте в отчаяние, дорогой читатель. Освящение – это не главное, это всего лишь благочестивый обычай. Главное – несмотря ни на что, почувствовать эти события. А возможности для этого есть. Перечитывайте Евангелие, особенно последние главы, смотрите трансляции богослужений по телевизору или в интернете. Хочется надеяться, что и эта заметка, которую вы сейчас читаете, тоже чем-то поможет. Лазарь жил в селении Вифания под Иерусалимом вместе с сестрами Марфой и Марией. Эта семья была дружна с Иисусом.  Когда Христос узнал о болезни друга, Он был далеко от Иудеи. И еще на два дня задержался в пути. Лишь на четвертый день после смерти Лазаря Господь пришел в Вифанию. «Господи, — сказала Ему Марфа, — если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». «Я – воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет», — ответил ей Иисус.

Вот подходят к гробу-пещере, где лежит уже начавшее разлагаться тело Лазаря. Отвалили от входа камень. Громкий голос Христа: «Лазарь, выйди вон!». И на глазах у изумленных иудеев из гробовой темноты выходит увитый белыми погребальными пеленами живой Лазарь. Тогда многие уверовали в Иисуса.

Теперь становится понятным, почему он задержался в пути. Нужно было совершить явное чудо, чудо воскрешения из мертвых.  И подготовить народ к Своему  собственному восстанию из мертвых. Во все времена люди жаждут чудес, а словам и логике не верят.

Весть эта быстро разнеслась по Иерусалиму. Горожане ждали прихода великого чудотворца и готовили ему царскую встречу. И вот Христос въезжает через городские ворота со стороны Вифании и Масличной горы на молодом осле (таково было ветхозаветное пророчество). Толпа размахивает пальмовыми ветвями, стелет перед Ним одежды и кричит: «Осанна! Благословен грядущий царь Израилев!» Все думают, что Тот, Кого так радостно они встречают, действительно пришел, чтобы стать царем, освободить чудесным образом еврейский народ от римского ига. И тогда настанет райская свободная жизнь.

Но не за этим пришел Господь в Святой град. Он знает, какая корона будет надета на его голову и в какую «царскую» багряницу Его облачат римские воины. Он пришел, чтобы умереть мучительной и позорной смертью на кресте. А перед этим пережить пытки, допросы, предательство учеников.  Пройти через все те страдания, о которых так подробно повествуют богослужения Страстной седмицы.

Однако это еще впереди. А Вход Господень в Иерусалим – праздник радостный и для нас, а не только для жителей Иерусалима, живших 2000 лет назад. У него несколько названий. Вход Господень в Иерусалим – с этим названием все понятно. Неделей ваий еще называется этот день. Ваия – это и есть те самые пальмовые ветви. Цветоносная неделя. В Румынии, например, это воскресенье называется Floriile — что в переводе означало бы «Цветочное». А у нас самое распространенное имя этого дня – Вербное воскресенье.

Одна моя знакомая высказала интересную мысль. В мою мужскую голову она никогда бы не пришла. «Знаешь, — сказала она, — почему вербу мы несем освящать в этот день? Не только потому, что она к этому времени оживает от зимней спячки. Прутик  поставишь в воду, и он корни дает, как вера в сердце. Все глубже и крепче становится. А потом и без воды продолжает жить”.

В заключение хочу напомнить, что 11 апреля — Лазарева суббота, а на следующий день – Вход Господень в Иерусалим. И пусть в вашей душе шелестят жесткие листья пальм, расцветают весенние цветы и пускают корни веточки верб. Несмотря ни на что!

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.