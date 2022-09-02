Лазейки для коррупции в экологической сфере

В итоге складывается впечатление, что этот министр должен руководить министерством лоббирования застройщиков. Уже год вопросы для интерпелляции этого министра лежат в Сейме, но вынести на рассмотрение их невозможно, потому что каждый месяц приходится добавлять все новые вопросы. Премьер-министр сказала, что берет на себя личную ответственность за весь кабинет министров, значит, ее устраивает такой министр?» — не скрывает своего удивления член комитета Сейма по охране окружающей среды Томас Томилинас.

Политик также подчеркнул, что следует рассмотреть возможность перевода части приказов министра в законы, что снизит риск коррупции и сделает всю систему более прозрачной.

«Там, где есть большие деньги, и риск возникновения коррупции высок. Понимая это, приходится говорить о возможном переводе части решений, принятых министром в виде приказов, в закон. В этом случае мнения одного министра будет недостаточно, поправки будут обсуждаться в Сейме. Это привнесет прозрачность в систему», — убежден Т. Томилинас.

Большинство скандальных приказов министра нацелены именно на крупные города. Однако и эксперты, и политики сомневаются, насколько такие изменения улучшат жизнь горожан. Следует отметить, что специалисты практически не участвуют в планировании таких изменений.

«Мне очень не нравится направление, которое выбрал Симонас Гянтвилас. Значительная часть его скандальных приказов была направлена на большие города и особенно — Вильнюс. Складывается впечатление, что это попытка склонить чашу весов городского планирования в ущерб жителям. Градостроительные изменения не должны осуществляться внезапными и не вынесенными на обсуждение разрозненными решениями. Все они должны быть представлены вместе – единым пакетом. Они должны быть широко обсуждены, представлены жителям, бизнесу и, конечно же, специалистам. Сейчас создается впечатление, что все делается тайно, а о планируемых изменениях общественность узнает из негативных заключений Службы спецрасследований. Пришло время сесть за один стол с независимыми экспертами, бизнесменами и представителями министерства, чтобы обсудить направления градостроительства, а не действовать в серой зоне», — высказался член Сейма Лукас Савицкас о решениях С. Гянтвиласа.

С. Гянтвиласа скандалы сопровождают с самого начала его деятельности. Еще до его назначения представители общественности собирали подписи и обращались к президенту с просьбой не назначать его министром. После того, как он занял этот пост, его постоянно критиковали за скандальные заявления о слишком медленной вырубке деревьев, принижение проблемы вырубки деревьев в городе и систематическую войну против бывшего главы Департамента окружающей среды Ольги Вебрене.

В последние недели все больше и больше критики в адрес этого министра исходит от правящих, так, недавно премьер-министр заявила, что у нее есть замечания к министру.