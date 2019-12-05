ЛАЗЕРНOE 3D ШOУ– СКАЗКА «Снежная королева»

Фото BFL/Греты Скарайтене

Кафедральная площадь

25–29 декабря 2019 г.

Рождественская 3D-сказка стала совершенно особенным событием и традицией, которую с нетерпением ожидают в Вильнюсе. Рассказывая специально для этих праздников созданную в проекции 3D впечатляющую сказку «Снежная королева», большая стена вильнюсского Кафедрального собора засияет самыми яркими красками.

17.05–17.20

18.15–18.30

20.05–20.20

20.45–21.00

Только раз в год магия станет явной и со всей силой околдует Вильнюс. Приходите и станьте частью Рождественской сказки в столице!