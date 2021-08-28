Le Figaro: миру грозит дефицит бытовой электроники

Несмотря на то что производители электронных компонентов объявили об открытии новых производственных мощностей, для их запуска потребуется еще несколько месяцев или даже один-два года, подчеркивает издание. Генеральный директор Intel предупредил, что «возврата к нормальной жизни», вероятно, не стоит ждать раньше 2023 года. При этом все игроки отрасли согласны, что спрос на электронное оборудование останется высоким в ближайшие несколько лет, что требует роста производства микросхем карт памяти, видеокарт и других компонентов. Что касается автопроизводителей, они усвоили урок: они обеспечили выполнение своих заказов на полупроводники, отчасти конкурируя с гигантами в сфере бытовой электроники.

Напряженность достигла такого уровня, что стоит опасаться повышения цен на электронные товары, пишет газета. Тем более что они, как и многие другие отрасли, пострадали от резкого роста цен на другие сырьевые товары, такие как алюминий и пластик пластмассы. Подорожание грозит даже таре, пишет газета. Кроме того, из-за увеличения стоимости доставки следует опасаться перебоев в снабжении.

Некоторых категорий товаров уже не хватает на полках магазинов: речь идет, в частности, о самых маленьких телевизорах, ставших жертвами настоящего «эффекта домино». Производители светодиодных пленок — незаменимых элементов для телеэкранов и мониторов ПК — не смогли обеспечить полноценное производство своей продукции, что отразилось на телевизорах, еще больше усложнив повседневную жизнь сектора, поясняет Le Figaro.

Производители полупроводников и сами сталкиваются с нехваткой сырья, пишет газета. Подложка — часть платы, на которой размещаются электронные элементы — в дефиците. Чтобы справиться с этим, Intel объявила о перепрофилировании одного из своих научно-исследовательских и конструкторских бюро на производство этого элемента. Этот шаг показателен и свидетельствует о необходимости адаптироваться к постоянно меняющемуся контексту, полагает издание. Но этого будет недостаточно, чтобы избежать сбоев в поставках, предупреждает газета.

Ситуация осложняется положением в сфере здравоохранения: если работа новых заводов по производству полупроводников будет остановлена из-за COVID-19, проблемы с поставками быстро вернутся к уровню конца 2020 года, прогнозирует газета.