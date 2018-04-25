Лебедь, рак и щука: согласовать бюджет не удалось

Представлявший Литву на этих переговорах президент Гитанас Науседа надеется, что бюджет будет утвержден в ближайшие пару месяцев.

Закулисье переговоров по бюджету

Представленный неделю назад проект позволил бы Литве надеяться на некоторое повышение средств фондов сплочения по сравнению с прежним предложением, но Балтийским странам еще не удалось обеспечить более интенсивный рост прямых выплат фермерам, сообщает BNS.

В проекте предлагается выделить дополнительные средства государствам, которые потеряли много жителей. Благодаря такой предложенной формуле Литве достанется дополнительно около 180 млн евро.

Помощь фондов сплочения для Литвы может сократиться на 24% по сравнению с бюджетом 2014-2020 годов – такая планка предусмотрена для всех государств-членов. Эта помощь Литве и другим странам региона обрезается с учетом уровня развития экономики.

Сейчас прямые выплаты литовским фермерам составляют 170 евро за гектар, а средний показатель в ЕС – около 259 евро. По предварительным подсчетам, последовательно повышаемые выплаты литовским фермерам в 2027 году могут превысить 200 евро за гектар и составить 80% среднего показателя в ЕС.

Г. Науседа, встретившийся на минувшей неделе в Брюсселе с протестующими литовскими земледельцами, обещал добиваться того, чтобы выплаты уже в следующем году составили 196 евро, как было оговорено семь лет назад.

Брюссельские чиновники утверждают, что цели 196 евро не удалось достичь, потому что за этот период в Литве заметно увеличились площади пахотной земли, а сумма была установлена на основании данных 2009 года.

На закрытие ИАЭС предлагается выделить 490 млн евро. Литву обяжут внести 14% собственных средств. Это предложение ЕС соответствует предложениям Еврокомиссии, между тем обязательство внесения собственных средств снижается на 6 проц. пунктов. Правительство Литвы запрашивало 672 млн евро.

Литва также просит увеличить финансирование схемы калининградского транзита, по которой 400 тыс. российских граждан ежегодно пересекают территорию Литвы в упрощенном порядке. Литва просит 215 млн евро, ведомства ЕС пока предлагают 139 млн евро.

Дополнительное напряжение вызывает то, что новый бюджет сокращается в связи с уходом Великобритании из ЕС. Смычка и сельское хозяйство получат меньше средств потому, что возникают такие новые приоритеты, как борьба с климатическими изменениями, миграция, совместная оборонная политика и безопасность.

Между тем литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс предупредил, что, если Евросоюз не выделит финансирование на реализацию схемы калининградского транзита, то могут осложниться поездки граждан РФ через Литву.

При вступлении Литвы в ЕС была согласована схема, по которой российские граждане могут путешествовать поездами с основной части Российской Федерации в Калининградскую область и обратно в упрощенном порядке, а сотрудники литовской консульской службы вручают транзитные документы в поезде.

Литва стремится к тому, чтобы в бюджете ЕС на 2021-2027 годы было выделено на эту программу 215 млн евро. Еврокомиссия и председатель Совета руководителей Европы Шарль Мишель предложили выделить 139 млн евро.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что будет требовать надлежащего финансирования для калининградской программы, и заверил, что Литва будет поступать ответственно.

Компенсация за эмиграцию

Президент Гитанас Науседа считает, что проект бюджета Европейского союза для Литвы предусматривает почти 200 миллионов евро. Компенсация за эмиграцию должна оставаться на месте, несмотря на продолжающиеся переговоры. «Наши аргументы в пользу депопуляции дошли до умов брюссельских профессионалов, и в результате у нас сегодня почти на 200 миллионов евро больше»,- заявил Г. Науседа журналистам.

По словам Г. Науседы, требовать компенсации логично, учитывая, что ушедшие люди внесли свой вклад в экономическое развитие стран Западной Европы, а эмиграция усилила давление на социальную систему Литвы.

«В некотором смысле мы являемся плательщиком страны и чистым плательщиком, только наш вклад в благосостояние ЕС — это наш народ, который покинул Литву просто потому, что уровень заработной платы на Западе был намного выше», — сказал президент.

«Они способствуют экономическому росту там. Напротив, давление на наши социальные системы возросло. Такая компенсация является совершенно логичным требованием», — добавил г-н Науседа.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ