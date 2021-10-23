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Как заявили эксперты ООН, из-за изменения климата ледники на горах Африки могут исчезнуть к 2040 году. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) ОНН, опубликованном в преддверии Конференции ООН по изменению климата, которая начнётся в Глазго 31 октября.

Согласно данным исследователей, если нынешние темпы изменения климата сохранятся, то горы в Африке лишатся ледников уже к 2040 году. При этом ледник на горе Кения растает к 2030 году.

Учёные напоминают, что речь идёт о трёх африканских горах — Килиманджаро, Рувензори и Кения. Несмотря на то, что эти ледники не могут являться водными резервами из-за своей недостаточной величины, они представляют туристическую и научную ценность.

Эксперты отмечают, что за последние 30 лет тенденция к потеплению в Африке была выше, чем в периоды с 1961 по 1990 годы и с 1931 по 1960 годы. Температура на этом континенте поднимается быстрее, чем в среднем по планете.