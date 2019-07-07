Легализация «забытых» доходов

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Сотни жителей Литвы и компаний воспользовались уникальной возможностью декларировать «забытые» или скрытые доходы и заплатить налоги безо всяких штрафов и пеней. По предварительным данным, кампания принесла в бюджет не меньше 28 млн евро, сообщает Государственная налоговая инспекция.

Амнистия действовала с 1 января по 1 июля 2019 года, сообщает BNS. Больше подобные кампании не планируются. «Государственная налоговая инспекция не идентифицирует жителей, которые пользуются такой возможностью – декларации принимаются в общем порядке. Однако Государственная налоговая инспекция оценивает результат: изменения в проценте уточненных деклараций, который, по сравнению с предыдущими годами, вырос на 45%, а это составляет 28 млн евро», – сказала представитель Государственной налоговой инспекции Раса Вирвилене.

С начала этого года немало жителей и компаний воспользовались возможностью и декларировали «забытые» доходы, а также составили графики по выплате более 7,3 млн евро долгов. «Самая большая сумма выплаты, внесенная компанией, составляет 632 100 евро, а жителем – 210 700 евро», – сказала Вирвилене.

Декларированные налоги надо заплатить в течение 20 дней, а если этого времени недостаточно, то можно составить график периодической уплаты налогов в течение 2 лет. При этом пеню платить не надо. Этот порядок не распространяется на доходы, полученные в результате незаконной деятельности. Если житель или компания не декларировали все доходы и налоговая инспекция обнаружит несоответствия, то Государственная налоговая инспекция будет назначать не только пеню, но и большие штрафы. Налогоплательщики рискуют попасть в списки неблагонадежных граждан.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ