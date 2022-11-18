Легендарное кафе откроется после реконструкции

Уже сейчас в «Ротонде» проходят заказные мероприятия. По замыслу арендаторов, в здании, которое долго стояло после полной реконструкции у подножия горы Гядиминаса, откроется обновленным – в нем будет не только кофе и мороженое. В зале смогут качественно проводить досуг семьи, организуются мероприятия.

Новые владельцы «Ротонды» немного изменили концепцию ресторана. Планируется, что в меню будут хорошо известные блюда, напоминающие о домашнем уюте. Конечно, это будут не только обеды и ужины, можно будет выпить кофе с пончиками на улице или брать их навынос.

Кафе реконструировали с 2018 года. Часть работ должен был выполнить муниципалитет. Из-за археологических исследований работы несколько раз останавливали. В помещение провели газ, электричество, водопровод и канализацию.

Кафе-мороженое «Ротонда» действовало в парке с 1956 по 1992 год. В 2004 г. помещение передали компании Gairė. С 2012 г. был подписан новый договор об аренде с Vičiūnų restoranų grupe. Но в 2015 г. права этой компании переняла компания Matilda, которая в 2016 г. расторгла договор с муниципалитетом. В 2018 г. конкурс на аренду выиграла компания Tamsta, но потом расторгла договор с муниципалитетом из-за нехватки финансов.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt