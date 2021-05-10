Легендарный футболист Роберто Карлос стал Глобальным послом «Футбола для дружбы»

Роберто Карлос, легендарный футболист сборной Бразилии и ФК «Реал Мадрид», победитель Чемпионата мира и трехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА, стал Глобальным послом Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы».

Напомним, в этом, уже девятом по счету, сезоне проекта «Футбол для дружбы» Литву представляют два участника: Юный футболист Йокубас Вежис и Юный журналист Марюс Мусвицас.

Роберто Карлос выиграл чемпионат мира в составе сборной Бразилии в 2002 году. Он также становился призером Лиги чемпионов УЕФА трижды (1998, 2000 и 2002) с ФК «Реал Мадрид» и различных национальных чемпионатов. В настоящее время он работает молодежным тренером ФК «Реал Мадрид». Прославился, забив штрафной удар на 21-й минуте игры в ворота сборной Франции 3 июня 1997 года на «Турнуа де Франс».

Роберто Карлос участвует в «Футболе для дружбы» с 2019 года. Именно тогда он посетил ключевые мероприятия Седьмого сезона программы в Мадриде и наградил победителей Чемпионата мира по «Футболу для дружбы». В прошлом году он стал Глобальным послом «Футбола для дружбы», чтобы продвигать ценности проекта по всему миру. В этом году Роберто Карлос продолжит поддерживать проект и пообщается с Юными участниками из 211 стран и регионов, чтобы поделиться своим опытом в сфере футбола.

«Хотел бы пожелать удачи всем участникам Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы». Это замечательный проект, дающий молодому поколению возможность реализовать свой потенциал и исполнить заветные мечты. В этом году «Футбол для дружбы» в очередной раз соберет вместе Юных футболистов, Юных журналистов и детей из разных уголков нашей планеты, объединенных страстью к футболу и стремлением приобрести новый захватывающий опыт общения», — сказал Роберто Карлос.

Владимир Серов, Глобальный директор «Футбола для дружбы» отметил: «Мы рады, что в лице Роберто Карлоса мы смогли найти в качестве посла нашего проекта успешного и известного во всем мире спортсмена. Его популярность и искренний интерес к «Футболу для дружбы» позволят в этом году привлечь еще больше молодых людей со всего мира, заинтересованных в нашем проекте и мотивированных присоединиться к нему».

Ключевые мероприятия Девятого сезона «Футбола для дружбы» пройдут с 14 по 29 мая 2021 года в цифровом формате. В этом году проект соберет девочек и мальчиков из 211 стран и регионов. Юные футболисты в возрасте от 12 до 14 лет объединятся в 32 сборные Дружбы, чтобы принять участие во Всемирном онлайн-чемпионате по «Футболу для дружбы» 2021. Соревнования пройдут в футбольном симуляторе F4F World, который доступен бесплатно на 27 языках для MS Windows, Apple macOS, Android и iOS.

Юные журналисты осветят мероприятия программы «Футбол для дружбы» в Международном детском онлайн пресс-центре и поделятся со своими сверстниками Девятью ценностями программы: дружбой, равенством, справедливостью, здоровьем, миром, преданностью, победой, традициями и честью.

В этом году участники «Футбола для дружбы» попытаются установить уже третий для программы Мировой рекорд Гиннесса™. «Футбол для дружбы» уже установил два Мировых рекорда Гиннесса™ за самую многонациональную футбольную тренировку и самое массовое футбольное онлайн-мероприятие в мире.

29 мая футбольные эксперты и журналисты из разных стран примут участие в Форуме национальных послов «Футбола для дружбы» в Стамбуле, который пройдет в тот же день, что и финальный матч Лиги чемпионов УЕФА. Представители футбольного сообщества обсудят актуальные проблемы развития детского спорта и обменяются опытом. За прошедшие годы «Футбол для дружбы» стал важной международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, касающихся детского спорта и, в частности, детского и юношеского футбола.

Справка о программе

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. За прошедшие восемь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 15 тысяч участников и приобрела свыше 6 миллионов сторонников.

Участники программы – Юные футболисты и Юные журналисты – мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, Юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус Юных послов и по возвращению домой продолжают делиться опытом, полученным на «Футболе для дружбы» и продвигать общечеловеческие ценности — дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

«Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства. Проект удостоен более 50 международных и национальных наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций, включая два Мировых рекорда Гиннесса™ за самую многонациональную футбольную тренировку в истории и самое массовое футбольное онлайн-мероприятие в мире.

В 2020 году «Футбол для дружбы» прошел в онлайн-формате. Специальная цифровая платформа объединила более 10 тысяч игроков всех возрастов и стала базой для международных детских соревнований, а также игровой площадкой, где любой желающий может потренироваться, объединиться в смешанные международные сборные и сыграть в любимую игру в формате «Футбола для дружбы» не выходя из дома.

Официальные интернет-ресурсы программы:

Фото- и видеоматериалы для СМИ: http://media.footballforfriendship.com

Вебсайт: https://footballforfriendship.com/

Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship/

Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Wikipedia: https://ru.wikipedia.org/wiki/Футбол_для_дружбы

Twitter: https://twitter.com/f4fprogramme