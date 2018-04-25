Легендарный критик Артемий Троицкий в Вильнюсе

Его знают все. Многие слушают его замечательные радиопередачи по «Свободной Европе», кто-то видел его шикарные телепередачи, выступления, читает его статьи, рецензии, эссе на тему музыки, политики, жизненных отношений, наполненные меткими наблюдениями, нестандартными мыслями и искрометным саркастическим юмором.

Многие его терпеть не могут. Но все признают его редкий талант, вечную внутреннюю молодость и азарт к жизни, отменную харизму. А поскольку организаторы его творческого вечера в Литве, связанного с презентацией интригующего фильма о нем под названием «Критик», любят и уважают Артемия Кивовича Троицкого, они с радостью приглашают на уникальный вечер, который состоится:

11 сентября в 18.00 на сцене столичного арт-пространства «Квартирник ИВ» (Антакальне, 39). Только 50 счастливчиков смогут получить огромное позитивное удовольствие!

Коротко о фильме «Критик»: сняты сотни фильмов про музыкантов, композиторов, даже про продюсеров… Встречайте первый фильм про музыкального критика!

Легендарный музыкальный критик и журналист. Самый первый диджей СССР. Король последних журнальных страниц. Организатор первого советского рок-фестиваля. Крестный отец главных советских рок-звезд. Автор первых советских книг о рок-н-ролле. Создатель и ведущий культовых музыкальных радио- и телепередач. Автор онлайн-передач об истории рока. Культуртрегер, сноб, киноактер, эмигрант, политический обозреватель и диссидент. Артемия Троицкого называют по-разному. Он уже 40 лет является абсолютным авторитетом в мире музыки, и не только в России, а также за рубежом.

Это не просто фильм-биография первого российского рок-критика Артемия Кивовича Троицкого. Это фильм о советских рок-музыкантах и меломанах 60-90-ых годов. Первые рок-группы, первые хиппи и панки. Первые самиздатовские журналы, магнито-альбомы и книги. Проект «Критик» — это не документальный фильм, это арт-проект в виде документального фильма. Он выдержан в коллажном стиле. Черно-белые интервью сменяются цветной анимацией, timelapse видео, видеокадрами из фильмов и телепередач с участием Артемия Троицкого, отрывками его статей и фотографиями. Фильм состоит из трех частей.

В фильме «Критик» участвуют: Артемий Троицкий, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Евгений Хавтан, Александр Липницкий, Василий Шумов, Андрей Тропилло, Всеволод Гаккель, Алексей Белов, Илья Лагутенко и др. Режиссер — Андрей Айрапетов.

Билеты на единственный творческий вечер с Артемием Троицким 11 сентября в 18.00 в арт-пространстве «Квартирник ИВ» продаются во всех кассах Bilietai.lt. Поторопитесь — количество мест в зале только 50! Цена билетов — от 7 евро. Информация по тел. +370 671 76502, +370 645 36403; предложения по приватному сотрудничеству: +370 618 01331.