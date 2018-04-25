Лесничества бесплатно раздадут еловые ветки

Фото BFL/Гедиминаса Мартинкенаса

Государственное лесное предприятие (VIVMU) раздаст жителям Литвы еловые ветки для защиты растений, сообщает пресс-служба Министерства окружающей среды.

В две ближайшие пятницы, 8 и 15 ноября, представители государственного лесничества Литвы приглашают всех в лес. Там можно будет забрать подготовленные еловые ветки, чтобы ими защищать растения от приближающихся морозов. Жители могут просто приехать в лесничества и забрать их в пунктах выдачи.

В министерстве считают, что бесплатная раздача лапника побудит людей беречь лес и не трогать деревья. Лапником владельцы садов и огородов обычно укрывают растения на зиму, с одной стороны, он создает дополнительную воздушную прослойку, а с другой — помогает задержать снег.