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Лесничества бесплатно раздадут еловые ветки

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Лесничества бесплатно раздадут еловые ветки

Фото BFL/Гедиминаса Мартинкенаса

Государственное лесное предприятие (VIVMU) раздаст жителям Литвы еловые ветки для защиты растений, сообщает пресс-служба Министерства окружающей среды.

В две ближайшие пятницы, 8 и 15 ноября, представители государственного лесничества Литвы приглашают всех в лес. Там можно будет забрать подготовленные еловые ветки, чтобы ими защищать растения от приближающихся морозов. Жители могут просто приехать в лесничества и забрать их в пунктах выдачи.

В министерстве считают, что бесплатная раздача лапника побудит людей беречь лес и не трогать деревья. Лапником владельцы садов и огородов обычно укрывают растения на зиму, с одной стороны, он создает дополнительную воздушную прослойку, а с другой — помогает задержать снег.

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Лесники напоминают, что самовольное обламывание веток является нарушением правил посещения леса. За это может грозить большой штраф.

Сами лесники будут собирать ветки с упавших деревьев или подрезать с елей, которые планируется вырубить в ближайшем будущем в рамках проектов.

Акция по раздаче еловых веток проводится с 2018 года.

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