Летать не страшно

J. A. C. D. E. C. был основан в 1989 году как инициатива двух гамбургских студентов и за тридцать лет прошёл путь до важнейшей в мире аудиторской компании в области пассажирских авиаперевозок. В предыдущие годы аудитор использовал упрощённый индекс безопасности Safety Index: с 2018 года он усовершенствован, называется «Индексом риска» (Safety Risk Index) и строится на основе множества основных и второстепенных критериев надёжности – таких как общее количество аварий и различных авиационных происшествий, ландшафт обслуживаемых перевозчиками аэропортов и их инфраструктурные особенности, погодные условия на основных направлениях полётов, возраст и техническое состояние воздушного флота.

Безусловно, показатели «Индекса риска» основываются исключительно на информации об уже произошедших событиях, а утверждения о будущих рисках и о безопасности той или иной авиакомпании – исключительно косвенные предположения. Тем не менее в настоящее время индекс безопасности J. A. C. D. E. C. является лучшим ответом на такой сложный вопрос, как безопасность полётов гражданской авиации.

Показатели Emirates и Etihad Airways близки к идеальному и достижимому чисто теоретически стопроцентному результату – 95,48 и 95,21 процента на то, что полёт с этими перевозчиками будет совершенно безопасным.

Дочернее предприятие Lufthansa – лоукостер Eurowings – стало лучшей из немецких компаний, заняв 24-е место рейтинга с индексом риска 90,61 процента. Показатель самой Lufthansa плачевный – 56-е место после 21-го в прошлом году. Резкое падение обусловлено происшествием во франкфуртском аэропорту 30 июля 2019 года, когда наземный персонал направил пассажирский трап в корпус самолёта с людьми на борту. Обошлось без пострадавших, но лайнер получил неремонтируемые повреждения и был списан в утиль, что неизбежно сказалось на рейтинге Lufthansa от J. A. C. D. E. C.

Немногим лучше, чем крупнейшая авиакомпания ФРГ, выступили её партнёры по старейшему в мире авиационному альянсу Star Alliance: Swiss заняла 51-е место, Austrian Airlines – 65-е. Ещё одна немецкая авиакомпания, Condor, оказавшаяся на грани неплатёжеспособности в связи с банкротством материнского концерна Thomas Cook, оказалась в рейтинге 52-й.

2019 год был одним из наиболее безопасных в истории коммерческих авиаперевозок, указывает Федеральное объединение воздушного транспорта ФРГ (Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, BDL): ни над Германией, ни над всем воздушным пространством Евросоюза за это время не произошло ни одной аварии (статистика полётов военных самолётов и самолётов менее чем с 14 пассажирами на борту BDL не учитывается).

Авиакомпании перевезли за год примерно 4,54 миллиарда пассажиров, число жертв составило 287 (157 человек погибли в марте при крушении «Боинга-737MAX» в Эфиопии): меньше жертв было только в 2017 (40) и 2015 годах (186). Вероятность погибнуть при полёте коммерческим авиарейсом сегодня составляет 1 к 15 874 000 – в 60 раз ниже, чем в 1970 году (1 к 264 000).