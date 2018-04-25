Летать не страшно

Ушедший 2019 год вошёл в тройку наиболее безопасных в истории гражданской авиации.
Гамбургский центр оценки безопасности авиаполётов (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre, J. A. C. D. E. C.) представил собственный, ежегодно обновляющийся рейтинг наиболее надёжных авиакомпаний.
Первые места в списке, который специалисты считают наиболее серьёзным и тщательным анализом различных показателей безопасности, по результатам прошлого года заняли перевозчики с берегов Персидского залива – авиакомпания Emirates из Объединённых Арабских Эмиратов и Etihad Airways из Катара.
Лучшей из европейских стала испанская авиакомпания Air Europa, четвёртое место занял лидер рейтинга предыдущего года, финский национальный авиаперевозчик Finnair.
J. A. C. D. E. C. был основан в 1989 году как инициатива двух гамбургских студентов и за тридцать лет прошёл путь до важнейшей в мире аудиторской компании в области пассажирских авиаперевозок. В предыдущие годы аудитор использовал упрощённый индекс безопасности Safety Index: с 2018 года он усовершенствован, называется «Индексом риска» (Safety Risk Index) и строится на основе множества основных и второстепенных критериев надёжности – таких как общее количество аварий и различных авиационных происшествий, ландшафт обслуживаемых перевозчиками аэропортов и их инфраструктурные особенности, погодные условия на основных направлениях полётов, возраст и техническое состояние воздушного флота.
Безусловно, показатели «Индекса риска» основываются исключительно на информации об уже произошедших событиях, а утверждения о будущих рисках и о безопасности той или иной авиакомпании – исключительно косвенные предположения. Тем не менее в настоящее время индекс безопасности J. A. C. D. E. C. является лучшим ответом на такой сложный вопрос, как безопасность полётов гражданской авиации.
Показатели Emirates и Etihad Airways близки к идеальному и достижимому чисто теоретически стопроцентному результату – 95,48 и 95,21 процента на то, что полёт с этими перевозчиками будет совершенно безопасным.
Дочернее предприятие Lufthansa – лоукостер Eurowings – стало лучшей из немецких компаний, заняв 24-е место рейтинга с индексом риска 90,61 процента. Показатель самой Lufthansa плачевный – 56-е место после 21-го в прошлом году. Резкое падение обусловлено происшествием во франкфуртском аэропорту 30 июля 2019 года, когда наземный персонал направил пассажирский трап в корпус самолёта с людьми на борту. Обошлось без пострадавших, но лайнер получил неремонтируемые повреждения и был списан в утиль, что неизбежно сказалось на рейтинге Lufthansa от J. A. C. D. E. C.
Немногим лучше, чем крупнейшая авиакомпания ФРГ, выступили её партнёры по старейшему в мире авиационному альянсу Star Alliance: Swiss заняла 51-е место, Austrian Airlines – 65-е. Ещё одна немецкая авиакомпания, Condor, оказавшаяся на грани неплатёжеспособности в связи с банкротством материнского концерна Thomas Cook, оказалась в рейтинге 52-й.
2019 год был одним из наиболее безопасных в истории коммерческих авиаперевозок, указывает Федеральное объединение воздушного транспорта ФРГ (Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, BDL): ни над Германией, ни над всем воздушным пространством Евросоюза за это время не произошло ни одной аварии (статистика полётов военных самолётов и самолётов менее чем с 14 пассажирами на борту BDL не учитывается).
Авиакомпании перевезли за год примерно 4,54 миллиарда пассажиров, число жертв составило 287 (157 человек погибли в марте при крушении «Боинга-737MAX» в Эфиопии): меньше жертв было только в 2017 (40) и 2015 годах (186). Вероятность погибнуть при полёте коммерческим авиарейсом сегодня составляет 1 к 15 874 000 – в 60 раз ниже, чем в 1970 году (1 к 264 000).rg-rb.de
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