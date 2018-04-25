Летние кафе смогут работать, если обеспечат безопасность посетителей

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Литовское правительство разрешило с понедельника возобновить работу летним кафе, и Министерство здравоохранения говорит, что они смогут работать только в том случае, если обеспечат безопасность посетителей.

Как отмечает Минздрав, владельцы кафе должны будут обеспечить, чтобы столики летних кафе находились как минимум в одном метре от пешеходных дорожек, окон жилых домов, подъездов, а расстояние между посетителями за отдельными столиками было не менее двух метров.

Посетители не должны собираться группами более двух человек, за исключением семей или близких родственников. Для посетителей летних кафе во время приёма пищи маска на лице не является обязательной.

Владельцы кафе также должны будут обеспечить, чтобы в них пускали только посетителей в масках, а в очередях к кассам между посетителями должно быть расстояние не менее одного метра.

Правительство в среду продлило карантин, однако разрешило открыться некоторым видам бизнеса. С четверга могут работать все магазины, на рынках разрешена торговля растениями, семенами и удобрениями, а с понедельника могут открыться летние кафе, музеи, библиотеки, парикмахерские и пр.

Владельцы некоторых кафе сомневаются, что им будет выгодно открыться, потому что такая работа потребует больших затрат.