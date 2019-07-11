Летний детский досуг

Фото vilnius.lt

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Cтоличное самоуправление решило позаботиться и о ребятах, которые останутся в городе.

Как и в прошлые годы, двери 51-й вильнюсской школы будут открыты для неформального образования. В июле и августе дети смогут заниматься спортом на школьных площадках и в спортивных залах, а также посещать библиотеки и играть в настольные игры.

Найти место для активного времяпрепровождения очень просто — самоуправление создало интерактивную карту, с помощью которой можно легко увидеть, какие из школ являются открытыми.

Карту можно найти на странице maps.vilnius.lt.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ