ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ХРИСТОФОРА 2019

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Поздравьте фестиваль с 25-летием. Каковы ожидания? Программа замечательно отражена в девизе фестиваля: «Все жанры хороши, кроме скучных». Здесь звучат не только шедевры классической музыки. Найдется место и для джаза, и для экспериментальных проектов, и для традиционных циклов. Позвольте музыке захватить вас под сводами храма, под летним небом или в окружении природы.

Программа

1 августа, четверг, 17.30.

Услышьте Вильнюс: Станислав Монюшко

ул. Вокечю, 26, Вильнюс.

Экскурсия-концерт

Место сбора – ул. Вокечю, 26, Вильнюс.

Начало экскурсии – 17.30.

Начало концерта – 19.00.

Продолжительность – 2.30 (1.30 — экскурсия, 1.00 — концерт).

Об экскурсии. XIX в., Вильнюс. На вилле Мюллера приглашенные гости собираются на вечера камерной музыки С. Монюшко, другие ждут его игры на органе в костеле св. Иоаннов, третьи идут на уроки фортепьяно к маэстро-педагогу… Мы узнаем, где композитор встретил любовь всей своей жизни и что его связывало с Адамом Мицкевичем, проследим за оставленными в старой части столицы следами жизни и творчества композитора, все больше погружаясь в интригующие реалии прошедших времен.

О концерте. Хотя во времена С. Монюшко одним из популярнейших инструментов было фортепьяно, на этот раз в музыкальный салон мы переместимся под звуки гитары вместе с Крисом Рубенсом (гитара, вокал, Литва/Бельгия).

Большую часть концерта составят произведения исполнителя, заслужившие мировое признание (в том числе на международных конкурсах Acerra, IMA). Они очаровывают экзотической звуковой средой, восприимчивой линией мелодии, со вкусом подобранным сочетанием различных культур, стилей и жанров. Что привлекает вас – решайте сами. А мы обещаем уютный вечер, наполненный сочным звучанием гитары и соперничающими друг с другом по красоте мелодиями.

7 августа, среда, 19.00.

Снежная королева

В Национальной художественной галерее (пр. Конституцийес, 22, Вильнюс).

Музыкальная сказка для детей и не только.

Автор идеи и режиссер – Паулюс Тамоле.

«Снежная королева летом?» – с удивлением спросите себя…

Приходите! Возможно, «Снежная королева» станет вашим новым открытием, а может – любимой сказкой на ночь?

Рекомендуется для детей в возрасте 5-14 лет.

11 августа, воскресенье, 11.00.

Музыкальный завтрак

В помещении «Городской лаборатории» (ул. Антакальне, 17, парк Сапеги).

Чудесное утро для детей, родителей, бабушек и дедушек.

Ленивое воскресное утро, радующее бодрой музыкой и приготовленным шеф-поваром «Городской лаборатории» завтраком, который словно тает во рту… Замечательный план на прекрасный летний выходной, который стоит реализовать!

Новый цикл фестиваля святого Криступаса откроет аккордеонист, член бесшабашной группы «Subtilu-Z» Повилас Вяликис вместе с актером, музыкантом, одним из создателей WhaleSounds Габриэлюсом Запалскисом.

Внимание! Завтраки в «Городской лаборатории» организуются с 11.00 до 15.00, однако во время музыкальной части (11.00 – 12.00) вход только по билетам на концерт.

Завтрак в стоимость билета не включен.

Партнеры: Вильнюсское самоуправление, «Городская лаборатория».

13 августа, вторник, 19.00.

Лука Стриканьоли: перешедший границы

В костеле св. Котрины (ул. Вильняус, 30, Вильнюс).

Мировые хиты для гитары: U2, Red Hot Chili Peppers, AC/DC и др.

Единственный в мире исполнитель, способный одновременно играть на одной, двух, трех и даже пяти гитарах! Это феноменальный гитарист Лука Стриканьоли, своим профессионализмом заставляющий нервничать профессионалов и сводящий с ума почитателей. Он покоряет как исключительной техникой, так и итальянским темпераментом, когда каждое движение, слово, нота, улыбка превращаются в часть незабываемого шоу.

В программе композиции из последнего альбома «What If?».

20 августа, вторник, 19.00.

Черно-белый бархат

В костеле св. Котрины (ул. Вильняус, 30, Вильнюс).

Шикарный сольный концерт для фортепьяно.

Когда на фортепьяно играет Михель Борстлап, невольно с головой погружаешься в создаваемый им мир «кристальной чистоты» (New York Times). Этим магическим впечатлением уже насладились слушатели 92 стран мира. А в этом году исполнитель планирует посетить Литву!

21 августа, среда, 17.30.

Услышь Вильнюс: Станислав Монюшко

ул. Вокечю, 26, Вильнюс.

Экскурсия-концерт

Место сбора – ул. Вокечю, 26, Вильнюс.

Начало экскурсии – 17.30.

Начало концерта – 19.00.

Продолжительность – 2.30 (1.30 — экскурсия, 1.00 — концерт).

Об экскурсии. XIX в., Вильнюс. На вилле Мюллера приглашенные гости собираются на вечера камерной музыки С. Монюшко, другие ждут его игры на органе в костеле св. Иоаннов, третьи идут на уроки фортепьяно к маэстро-педагогу… Мы узнаем, где композитор встретил любовь всей своей жизни и что его связывало с Адамом Мицкевичем, проследим за оставленными в старой части столицы следами жизни и творчества композитора, все больше погружаясь в интригующие реалии прошедших времен.

О концерте. В XIX в. салонная музыка в Европе была распространена практически во всех домах представителей интеллигенции. Поддерживал традицию и С. Монюшко. А сегодня о ней напомнит дуэт сестер!

Дуэт D&D – это Мария (сопрано) и Ева (фортепьяно) Дубайте.

Активно выступающие исполнительницы — всегда желанные гостьи в крупнейших концертных залах и на музыкальных фестивалях. Их визитная карточка – неизмеримая доза тепла и искренности, а их девиз – «Наша музыка красноречивее слов»!

В программе С. Монюшко, Ф. Шопен, Г. Бизе, Л. Ардити и др.

Партнеры: Вильнюсское самоуправление, Вильнюсская окружная публичная библиотека им. Адама Мицкевича, Посольство Польши и Польский институт в Вильнюсе, секретариат Литовской национальной комиссии UNESCO.

22 августа, четверг, 19.00.

The Whoop Group ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Театр «Вайдила» (ул. Якшто, 9, Вильнюс).

Квартет саксофонов без правил

Концерт организуется совместно с Посольством Польши.

«Они вместе – это мощное музыкальное оружие», – единогласно утверждают музыкальные критики. Поэтому музыканты склонны к приключениям, которые присягнувшим на верность классике почитателям кажутся преступлениями…

Однако, если вы согласны, что Шопен – это не только фортепьяно, а Вивальди – не только для ансамбля в стиле барокко, то вы сразу влюбитесь в сумасшедшую четверку The Whoop Group!

В программе А. Вивальди, Э Григ, Ф. Шопен, Г. Лаго и др.

28 августа, среда, 19.00.

Salsa Sinfónica

Во дворе Вильнюсской картинной галереи (ул. Диджейи, 4, Вильнюс)

Закрытие фестиваля

Литовский государственный симфонический оркестр + темпераментные исполнители сальсы + посол латинской музыки Херардо Эстрада = эффектная и бесшабашная южная фиеста!

Cachita, Cuando Cuando, El Bodeguero, Moliendo Café, Dos Gardenias и многие другие популярные мелодии прозвучат исключительно ярко и красочно – как это возможно только в сопровождении оркестра.

В программе латиноамериканская музыкаю

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