Летний фестиваль Христофора — 2019

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Поздравьте фестиваль с 25-летием. Каковы ожидания? Программа замечательно отражена в девизе фестиваля: «Все жанры хороши, кроме скучных». Здесь звучат не только шедевры классической музыки. Найдется место и для джаза, и для экспериментальных проектов, и для традиционных циклов. Позвольте музыке захватить вас под сводами храма, под летним небом или в окружении природы.

Программа

27 июня, четверг, 19.00.

Музыка на воде.

На набережной реки Нярис между Зеленым мостом и мостом Короля Миндаугаса (возле скульптуры «Арка на набережной»).

Открытие летнего фестиваля Святого Криступаса.

В списке приглашенных – вы все! Место сбора – набережная реки Нярис. В программе – Королевская музыка фейерверков, а затем… Кто угадает… Узнаете, если будете отмечать 25-летие летнего фестиваля Святого Криступаса вместе с нами! В программе: Г. Ф. Гендель, популярные музыкальные произведения и др.

3 июля, среда, 19.30.

Ночь в Италии.

В костеле св. Котрины (ул. Вильняус 30, Вильнюс).

Концерт для мандолины и оркестра.

Красный ксендз, завоевавший мир не проповедями, а своей музыкой. Паганини мандолины, добившийся в изготовлении данного инструмента не меньше, чем Страдивари в отношении скрипки. Вы знаете, кто они? Антонио Вивальди и Раффаэле Калаче.

Этих композиторов представит впервые приезжающий в Вильнюс импозантный мандолинист Хулиен Мартино вместе с оркестром фестиваля святого Криступаса и харизматичным мастером батутты Мартинасом Стакионисом. В программе: А. Вивальди, Р. Калаче

10 июля, среда, 19.00.

Поет Эдгарас Монтвидас в костеле св. Котрины (ул. Вильняус 30, Вильнюс).

Концерт, посвященный 20-летию творческой деятельности.

Вместо внушительных декораций – лепка в стиле барокко. Вместо мощного симфонического оркестра – фортепьяно. Вместо импозантных персонажей – сам исполнитель, певец Эдгарас Монтвидас, отмечающий 20-летие своей творческой деятельности!

В программе: Ф. Лист, К. Дебюсси, Э. Шоссон и др.

11 июля, четверг, 19.00.

Музыка с Карпатских гор.

В костеле св. Котрины (ул. Вильняус 30, Вильнюс).

Концерт, посвященный 450-летию подписания Люблинской унии. «Запрещаю вам их не любить», – сказала Мэри Энн Кеннеди (BBC). И тут же добавила: «Vołosi – настоящее открытие. Энергия выступлений группы переходит все музыкальные и географические границы».

Звучание коллектива действительно уникально. Такого звучания исполнители добиваются, благодаря сочетанию музыкальных традиций Карпат с энергией рока и джазовыми импровизациями. Все это создает настолько гипнотизирующее и неповторимое впечатление, что, кажется, лавина чистейших эмоций сходит прямо с гор. Убедитесь в этом! В программе: композиции авторской группы Vołosi.

16 июля, вторник, 17.30.

Услышьте Вильнюс: Станислав Монюшко.

ул. Вокечю 26, Вильнюс.

Экскурсия-концерт (Организуется экскурсия и на польском языке).

Место сбора – ул. Вокечю, 26, Вильнюс.

Начало экскурсии – 17.30.

Начало концерта – 19.00.

Продолжительность – 2.30. (1.30 — экскурсия, 1.00 — концерт).

Об экскурсии: XIX в., Вильнюс. На вилле Мюллера приглашенные гости собираются на вечера камерной музыки С. Монюшко, другие ждут его игры на органе в костеле св. Иоаннов, третьи идут на уроки фортепьяно к маэстро-педагогу… Мы узнаем, где композитор встретил любовь всей своей жизни и что его связывало с Адамом Мицкевичем, проследим за оставленными в старой части столицы следами жизни и творчества композитора, все больше погружаясь в интригующие реалии прошедших времен.

О концерте: первый бестселлер С. Монюшко «Домашний песенник» выпущен автором на собственные средства. Однако песни для голоса и фортепьяно публика встретила настолько благосклонно, что в дальнейшем были изданы еще 6 подобных тетрадей, а весной и летом практически из каждого дома в Вильнюсе слышалась музыка композитора.

Сегодня большинство тех песен называются романсами, поэтому совершенно неслучайно путешествие по Вильнюсу XIX в. завершит выступление Любы Назаренко (вокал, гитара).

«Люба Назаренко – женщина, тайну которой так хочется разгадать, чтобы хотя бы частично ответить на вопрос, чем она обладает, что, слушая ее исполнение, хочется плакать, но не от грусти или безнадежности, а от осознания того, сколько событий в жизни уже произошло и сколько еще произойдет». (Инга Люткявичене).

В программе: литовские и русские романсы.

Партнеры: Вильнюсское городское самоуправление, Вильнюсская окружная публичная библиотека им. Адама Мицкевича, Посольство Польши в Литве и Польский институт в Вильнюсе, секретариат Литовской национальной комиссии UNESCO.

18 июля, четверг, 19.00.

«Karavan Familia»

В отделе Вингио ботанического сада ВУ (ул. М. К. Чюрлионио, 110, Вильнюс).

Современное звучание традиционной цыганской музыки.

Подготовленная семейным ансамблем и до краев наполненная настроением программа! Здесь традиционная цыганская музыка переплетается с элементами музыки со всего мира (латино, фаду, фламенко и др.), приобретая характерное только для нее уникальное звучание. Песни и танцы в окружении прекрасной природы, не отказывайтесь от наплыва хорошего настроения и энергии!

В программе традиционная цыганская музыка, музыкальные произведения со всего мира.

22 июля, понедельник, 19.00.

Тайна Паганини.

В костеле св. Котрины (ул. Вильняус 30, Вильнюс).

Концерт организуется совместно с Национальной филармонией Литвы и Институтом Конфуция Вильнюсского университета.

От него падали в обморок женщины, ему завидовали мужчины, за его выступления боролись концертные залы. История его жизни покрыта тайнами и опутана мифами. И, тем не менее, сегодня имя Никколо Паганини означает имя музыканта с большой буквы.

«СМИ любят называть меня Восточным Паганини. Этот титул – большая честь, но также и большая ответственность», – сказал впервые посетивший Литву Хуан Мэнла.

Планирующий в Вильнюсе выйти на сцену вместе с достойным партнером – квартетом Чюрлениса, М. Хуан на короткое время отодвинет мир И. С. Баха в стиле барокко и приоткроет дверь в тайны «бесовского музыканта».

23 июля, вторник, 19.00.

Джудит Оуэн: Rediscovered (Заново открытые).

В костеле св. Котрины (ул. Вильняус 30, Вильнюс).

Самые известные хиты по-новому.

«Я не пою караоке. Я не беру к исполнению произведения, которые для меня ничего не значат. А эти песни важны скрытой в них истиной, которую мне удалось отыскать», – так представила свой новый альбом композитор и исполнитель Джудит Оуэн. Rediscovered – это коллекция оригинальных интерпретаций песен Drake, Ed Sheeran, Justin Timberlake, Paul McCartney и др. Д. Оуэн перекраивает произведения настолько мастерски, что их новое звучание и незамеченный прежде смысл просто поражают…

30 июля, вторник, 19.00.

Бразильская гитара

В костеле св. Котрины (ул. Вильняус, 30, Вильнюс).

Если вы думаете, что знаете, как играют на гитаре, вам обязательно стоит увидеть мастера перкуссионной игры на гитаре Эдуарда Агни. Не нужно и пытаться описать, какими способами ему удается заставить инструменты так звучать, но впечатлений гарантированно хватит не один день. В программе: авторские произведения Э. Агни.