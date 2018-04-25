Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года

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Международный олимпийский комитет объявил новую дату проведения Олимпийских игр в Токио, перенесенных на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Олимпиада будет проходить с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Объявлена также дата проведения Параолимпийских игр, они начнутся 24 августа, а закончатся 5 сентября 2021 года.

В ходе телефонной конференции с участием президента Международного олимпийского комитет Томаса Баха, главы оргкомитета Токио-2020 Есиро Мори, мэра Токио Юрико Коикэ был согласован новый график соревнований.

«Я уверен: работая вместе с организационным комитетом Токио-2020, правительством Токио, правительством Японии и всеми заинтересованными сторонами, мы сможем справиться с этим беспрецедентным вызовом. Человечество сейчас находится в темном туннеле. Олимпийские игры в Токио могут стать светом в конце этого туннеля», – заявил президент МОК Томас Бах.

Изначально Олимпиада должна была проходить с 24 июля по 9 августа 2020-го, но Игры были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.