Летняя торговля на рынках

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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В разгаре сезон продажи местных продуктов. Быстрее всего на рынках разбирают клубнику, выращенную на литовских огородах, несмотря на то, что цена на нее установлена немалая. Торговцы продают местный товар по более высоким ценам, поскольку среди покупателей очень ценится отечественное производство.

Специалисты Государственной продовольственной и ветеринарной службы (VMVT) посоветовали жителям Литвы не покупать фрукты, ягоды и овощи у дачников, торгующих на рынках, сообщает пресс-служба ведомства.

Эксперты VMVT утверждают, что зачастую такие торговцы не имеют лицензий на продажу, кроме того, они ничего не знают о требованиях гигиены и маркировки продуктов. То же самое касается торговли животноводческой продукцией — копченым мясом, рыбой и молоком.

С начала этого года сотрудники VMVT проинспектировали более 300 временных торговых точек. Согласно отчету инспекторов, большинство торговцев имеют соответствующие документы, однако некоторые не заботятся о получении разрешения на торговлю, и количество таких людей растет в разгар летнего сезона.

Государственная продовольственная и ветеринарная служба напоминает, что санитарное разрешение должны иметь все фермеры, садоводы и рыболовы, которые решили продавать свои продукты на рынках.

Администрация рынков также должна следить за тем, чтобы на их территории не появлялись незаконные точки продаж. Все торговцы должны заботиться о чистоте своего прилавка, защищать продукты от попадания прямых солнечных лучей и дождя, а также иметь полный набор упаковочных материалов и средств дезинфекции.

Между тем жители Литвы попали в число жителей ЕС, реже всех потребляющих фрукты и овощи. Худшая ситуация оказалась в Латвии, где хотя бы раз в день фрукты едят 35 процентов людей.

Менее 40 процентов жителей Литвы едят фрукты ежедневно, согласно данным исследования Eurostat за 2017 год.

Каждый четвертый европеец заявил, что ест фрукты хотя бы два раза в день. Еще 37% населения Евросоюза сказали, что едят их раз в день, а оставшиеся 36% отметили, что потребляют фрукты редко или вообще не едят их в течение недели.

Чаще остальных ежедневно едят фрукты в Италии (85% населения) и Португалии (81%). Наименьший показатель в Литве и Болгарии (в обеих 37%), еще хуже ситуация обстоит в Латвии — 35%.

Овощи в Евросоюзе ежедневно потребляют 40% людей, при этом сказать, что они едят их хотя бы два раза в день, могут лишь 23% европейцев.

По 84% жителей Ирландии и Бельгии заявили, что едят овощи хотя бы раз в день. Также достаточно высокий показатель в Италии — 80% людей. В пяти странах ЕС менее 50% граждан ежедневно едят овощи. В Литве и Болгарии таких 45%, в Латвии — 44%, в Румынии — 41%, а в Венгрии — 30%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ