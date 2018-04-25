Летом Литва планирует учредить посольство в Австралии

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Литовское Министерство иностранных дел предлагает правительству учредить посольство страны в Австралии.

«Оно необходимо для дальнейшей защиты интересов Литвы, политических контактов, связей с диаспорой, развития бизнес-связей и консульских услуг для граждан Литвы и иностранных государств в Австралии и регионе Тихого океана», – утверждает МИД в сопровождающем проект письме.

Министерство предлагает открыть посольство с июля этого года в столице страны Канбере.

В данный момент Литву в Австралии представляет посольство в Японии. МИД отмечает, что у этого посольства ограниченные возможности работы с Австралией в условиях нерезиденства.