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Летом Литва планирует учредить посольство в Австралии

  • Фото pixabay.com

 Литовское Министерство иностранных дел предлагает правительству учредить посольство страны в Австралии.

«Оно необходимо для дальнейшей защиты интересов Литвы, политических контактов, связей с диаспорой, развития бизнес-связей и консульских услуг для граждан Литвы и иностранных государств в Австралии и регионе Тихого океана», – утверждает МИД в сопровождающем проект письме. 

Министерство предлагает открыть посольство с июля этого года в столице страны Канбере. 

В данный момент Литву в Австралии представляет посольство в Японии. МИД отмечает, что у этого посольства ограниченные возможности работы с Австралией в условиях нерезиденства. 

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Предлагается аккредитовать посольство в Австралии также в Новой Зеландии, Малайзии, Сингапуре, Индонезии и при находящемся в Джакарте секретариате ASEAN.

Кроме того, министерство отмечает, что в этой стране имеется литовская община с глубокими традициями, которая не раз обращалась к руководству правительства Литвы с предложением учредить представительство. 

Кроме того, Литва не использует потенциал торгово-экономических связей в этом состоятельном и экономически стабильном государстве, богатом природными ресурсами, однако из-за нехватки информации литовский бизнес мало знает о нишах бизнеса в этой стране. 

По данным МИД, экспорт Литвы в Австралию в 2018 году составил 61,6 млн евро. 

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