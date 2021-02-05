Лех Валенса выдвинул Алексея Навального на Нобелевскую премию мира

Лех Валенса выдвинул Алексея Навального на соискание Нобелевской премии мира, пишет польская Gazeta Wyborcza.

«Очень рад номинировать Алексея Навального на соискание Нобелевской премии мира 2020 года в качестве признания его отважной работы по разоблачению коррупции, защите политического плюрализма и противодействию все более авторитарному режиму Российской Федерации, — говорится в письме Валенсы в Нобелевский комитет. — Главный российский борец с коррупцией ведет схватку с тоталитаризмом за идеалы демократии, основных прав, свобод человека и главенства закона, точно так же, как я боролся в коммунистической Польше несколько десятилетий назад».

Он также подчеркнул, что «несмотря на признание международного сообщества, правозащитники, политические активисты продолжают погибать. Я считаю, что присуждение господину Навальному Нобелевской премии мира станет важной вехой в оценке важной деятельности политических активистов за права других людей и за мир».