Льгота НДС для ресторанов будет действовать весь год, для артистов и спорта — полгода

Соответствующие изменения к Закону о налоге о добавленной стоимости Сейм принял во вторник: за это проголосовали 94 депутата, против были 10, а воздержались 27.

До сих пор закон предусматривал, что льготный 9 % НДС на проживание, питание, культуру, отдых и спорт и услуги артистов действует до конца текущего года.

Однако бессрочную льготу по НДС для культуры предложила премьер-министр Ингрида Шимоните. Правительство предложило применить льготу для гостиниц бессрочно, а на услуги отдыха и спорта и артистов — на полгода.

В то время во вторник в сейме шла битва за продление на год льготы для сферы общепита, закончившаяся победой представителей Партии свободы и части консерваторов.

Это привело к тому, что во время последнего голосования большинство представителей Союза Отечество-Литовские христианские демократы не поддержали весь Закон о налоге на добавленную стоимость.

За закон проголосовали 13 консерваторов и большая часть других правящих и оппозиционных фракций, 10 консерваторов было против и 24 воздержались.

В голосовании зарегистрировались, но не участвовало трое консерваторов.

По мнению консерватора Кястутиса Масюлиса, после принятия упомянутого закона появится много «дыр», которые будут стоить бюджету, но если он не будет принят, будет еще хуже.

Сейчас 9 процентный НДС применяется к книгам и непериодическим информационным изданиям, пассажирскому транспорту, дровам или древесину, используемым для отопления, а также к центральному отоплению – до 30 апреля 2024 года будет облагаться нулевой ставкой.

Льготный 5 процентный НДС теперь применяется ко всем отпускаемым по рецепту лекарствам, техническим вспомогательным средствам для инвалидов и их ремонту, печатным и/или электронным газетам, журналам и другим периодическим изданиям, даже если они публикуются в электронном виде.

Обычный тариф НДС в Литве составляет 21%.

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