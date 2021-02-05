Льготные кредиты могут не вернуться

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Во время первого карантина пострадавшему от пандемии бизнесу было предоставлено льготных кредитов на сумму более 227 млн евро, но около 40% этих кредитов (на сумму более 90 млн евро) может быть не возвращено, сообщает BNS.

Однако глава администрирующего финансовую помощь государственного предприятия Invega Кястутис Мотеюнас говорит, что такие цифры совсем не удивляют, потому что с самого начала было ясно, что кредиты предоставлялись проблемным предприятиям.

Кредиты брали многие предприятия — от торговых до гостиниц.