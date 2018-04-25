Льготные кредиты на жилье молодым семьям

Центр регистров утвердил новые данные нормативной стоимости недвижимости на 2020 год, уточнив данные по местностям, которые с 1 января 2020 г. не попадают под определение регионы, сообщает Министерство социальной защиты и труда. Отныне к регионам не относятся Гаргждай, большая часть Таураге и Утяна.
По данным Министерства социальной защиты и труда, компенсации не будут выделяться на покупку жилья в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Друскининкай, Бирштонасе, Неринге, Тракай, Лентварисе, Утяне и части Паланги. Более подробная информация на сайте министерства www.socmin.lt.
Это значит, что молодые семьи не смогут получить льготные кредиты на покупку недвижимости в этих городах. В этом году на льготные кредиты для молодых семей выделили 10 млн. евро.
Напомним, что по закону молодые семьи могут получить льготные кредиты на покупку первого жилья на тех территориях, где нормативная стоимость 1 кв. м жилья хотя бы на 65% ниже установленной средней стоимости по Литве. По данным на 2020 год, стоимость квадратного метра не должна быть больше 512,75 евро.
Молодой семьей считаются супруги не старше 36 лет. Если у них нет детей, сумма льготы составляет – 15%; 1 ребенок – 20%; 2 – 25%; 3 и больше – 30%. Если в семье появляются дети после получения кредита, можно подать дополнительные документы и получить разницу. Если в семье, претендующей на финансовую помощь, рождается третий или больше детей, то родители могут претендовать на получение помощи до исполнения 40 лет.
Общая сумма кредита не должна быть выше 87 000 евро. На субсидии могут претендовать граждане Литвы, проживающие на ее территории. Деньги выплачивают не позже чем в течение 4 месяцев со дня выдачи кредита. На покупку участка под строительство не может быть выделено больше 15% суммы кредита.
Молодая семья не может свободно распоряжаться имуществом, в случае если семья продаст его раньше чем через 10 лет, ей придется вернуть полученную субсидию.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ
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