Льготы по оплате коммунальных услуг

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За назначением социальной помощи, в том числе компенсации расходов на отопление жилья, горячую и холодную воду нужно обращаться в администрацию самоуправления по месту жительства.

При назначении денежной социальной помощи учитываются такие факторы, как имеющееся имущество, получаемые доходы и право на помощь в соответствии с Законом о денежной социальной помощи нуждающимся семьям и одиноко проживающим лицам. Причем учитываются доходы всех, кто декларировал свое место жительства на этой жилплощади.

Информацию о назначении денежной социальной помощи можно найти на интернет-странице Центра социальной поддержки по адресу www.spcentras.lt.

Информация «ЛК»