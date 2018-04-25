Льготы по оплате коммунальных услуг

За назначением социальной помощи, в том числе компенсации расходов на отопление жилья, горячую и холодную воду нужно обращаться в администрацию самоуправления по месту жительства.
При назначении денежной социальной помощи учитываются такие факторы, как имеющееся имущество, получаемые доходы и право на помощь в соответствии с Законом о денежной социальной помощи нуждающимся семьям и одиноко проживающим лицам. Причем учитываются доходы всех, кто декларировал свое место жительства на этой жилплощади.
Информацию о назначении денежной социальной помощи можно найти на интернет-странице Центра социальной поддержки по адресу www.spcentras.lt.
Информация «ЛК»