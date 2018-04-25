default image
Начало учебного года – в обычном режиме

Подробнее...
default image
Реорганизация исправительных учреждений

Подробнее...
default image
Цены на продукты: тенденции к снижению

Подробнее...
default image
Золотая лихорадка, фондовый пузырь или просто рациональные ожидания?

Подробнее...
default image
Социальная помощь

Подробнее...
default image
Многоэтажки: сносить нельзя реновировать

Подробнее...
default image
Создание госбанка: дискуссии продолжаются

Подробнее...
default image
Клайпедский порт надеется наверстать отставание

Подробнее...
default image
Угроза затопления

Подробнее...
default image
Информация для въезжающих в Россию

Подробнее...
default image
Нелегальное кредитование

Подробнее...
default image
Уникальный спортивный манеж в Пилайте

Подробнее...
default image
Опасные грузы: соблюдается ли порядок хранения?

Подробнее...
default image
“Тесла” - гений, изменивший мир

Подробнее...
default image
Эксклюзивный концерт органиста и пианиста Александра Исакова

Подробнее...
default image
Льготы по оплате коммунальных услуг

Подробнее...
default image
Новое в Трудовом кодексе

Подробнее...
default image
Украденный летний отпуск

Подробнее...
default image
Малышка из Варенай

Подробнее...
default image
Пенсионерам – 13-ю пенсию

Подробнее...
default image
Уход за фонтанами

Подробнее...
default image
Священномученик Архидиакон Никифор

Подробнее...
default image
Фестиваль поэзии «Многоречивая Вилия»

Подробнее...
default image
Г. Науседа: мы приостановили кровопролитие в Беларуси

Подробнее...
default image
ЕК заключила первый договор о закупке 300 млн доз COVID-вакцины

Подробнее...
default image
Правительство намерено отменить запрет на въезд иностранцев из стран ЕС

Подробнее...
default image
Каунасское самоуправление и Autokausta подписали договор о стадионе и "Острове наук"

Подробнее...
default image
Британия ввела двухнедельный карантин для части приезжих

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис: останавливать экономику из-за второй волны коронавируса не планируется

Подробнее...
default image
США возобновили прием беженцев

Подробнее...
default image
Финляндия вводит карантин для прибывающих из стран риска

Подробнее...
default image
Р.Петраускас: наследие Великого княжества Литовского поможет Беларуси стать более европейской страной

Подробнее...
default image
В.Пранцкетис обсудит ситуацию в Беларуси с главой парламента Латвии

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис с коллегами из стран Балтии обсудит ситуацию в Беларуси и коронавирус

Подробнее...
default image
ВОЗ выступает за разработку большого числа вакцин от COVID-19

Подробнее...
default image
Созвана внеочередная сессия Сейма из-за ситуации в Беларуси, предлагается делегация в Минск

Подробнее...
default image
За сутки подтверждено 22 новых случая коронавируса, общее количество – 2352

Подробнее...
default image
Израиль и ОАЭ достигли мирного соглашения

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс будет предлагать ввести санкции ЕС для чиновников Беларуси

Подробнее...
default image
Президенты стран Балтии и Польши призывают власти Беларуси прекратить насилие

Подробнее...
TOP,Виленский Вестник,Деньги

Льготы по оплате коммунальных услуг

Фото pixabay.com

За назначением социальной помощи, в том числе компенсации расходов на отопление жилья, горячую и холодную воду нужно обращаться в администрацию самоуправления по месту жительства.

При назначении денежной социальной помощи учитываются такие факторы, как имеющееся имущество, получаемые доходы и право на помощь в соответствии с Законом о денежной социальной помощи нуждающимся семьям и одиноко проживающим лицам. Причем учитываются доходы всех, кто декларировал свое место жительства на этой жилплощади.

Информацию о назначении денежной социальной помощи можно найти на интернет-странице Центра социальной поддержки по адресу www.spcentras.lt.

Информация «ЛК»                                     

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.