Либерализация электроснабжения: что ждет потребителей?

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Министерство энергетики представило правительству Литвы законопроект, направленный на снижение регулирования розничных цен на электричество для бытовых потребителей, сообщает пресс-служба министерства.

Цель состоит в том, чтобы перейти от регулируемого к конкурентному розничному рынку электроснабжения.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас отметил, что в большинстве стран ЕС жители активно выбирают поставщиков электроэнергии.

«В настоящее время в Литве государственный поставщик доминирует над поставками электроэнергии для бытовых потребителей. Используя лучшие практики других стран, мы стремимся обеспечить развитие активного и конкурентоспособного розничного рынка электроснабжения. Усиление конкуренции позволяет нам ожидать более качественных услуг, возможностей для граждан выбирать планы потребления электроэнергии, которые наилучшим образом соответствуют их экономическим интересам и потребностям», – пояснил министр.

Сейчас почти все бытовые потребители покупают электроэнергию через общественных поставщиков (главным образом Ignitis), а цена на электроэнергию определяется не чаще чем каждые шесть месяцев по решению Государственного совета по регулированию энергетики (VERT).

Изменения позволят большему количеству поставщиков электроэнергии активно участвовать на рынке, а у потребителей появится реальная возможность выбора между несколькими альтернативными предложениями.

Рынок электроснабжения

Министерство энергетики предлагает отказаться от модели общественного электроснабжения населения и регулирования цен на электроэнергию для бытовых потребителей и перейти на модель независимого рынка электроснабжения. Предлагается осуществить это изменение в три этапа.

Первый этап начнется с 1 января 2021 года. Минэнерго откажется от необходимости регулировать окончательную цену на электроэнергию для большинства потребителей электроэнергии у тех, кто потребляет более пяти тысяч киловатт-часов в год, а также всех бытовых потребителей, чьи объекты подключены к сетям среднего напряжения.

Второй этап начнется с 1 января 2022 года. Минэнерго устранит регулирование окончательных цен на электроэнергию для всех бытовых потребителей, чье фактическое годовое энергопотребление составит более тысячи киловатт-часов в год, за исключением «социально уязвимых» потребителей.

Третий этап начнется с 1 января 2023 года. Цены на электроэнергию для домашних хозяйств больше не будут регулироваться, и им придется выбирать независимого поставщика электроэнергии.

Предполагается, что для защиты уязвимых потребителей государственное электроснабжение будет прекращено на заключительном этапе независимо от количества потребляемой электроэнергии. Кроме того, в законе предлагается установить, что на них будут распространяться более выгодные гарантийные цены, в случае если независимый поставщик электроэнергии не будет выбран или выбранный поставщик не выполнит свои обязательства.

В Минэнерго отмечают, что отмена регулирования цен на электроэнергию для бытовых потребителей будет идти совместно с внедрением интеллектуальных счетчиков электроэнергии. Ожидается, что либерализация розничного рынка электроэнергии обеспечит активное участие независимых поставщиков электроэнергии на рынке, в то же время будет стимулировать выход новых поставщиков и создаст условия для прозрачной конкуренции между поставщиками.

Либерализация рынка электроэнергии является одним из обязательств Литвы перед ЕС. Эстония уже выполнила эти обязательства в 2013 году, а Латвия – в 2015 году.

Поддержка ЕС

Компании по передаче электроэнергии в странах Балтии и Польше обратились к национальным регулирующим органам с заявкой на финансирование второго этапа проекта синхронизации, сообщила литовская компания Litgrid, сообщает BNS.

На реализацию второго этапа потребуется 1,2 млрд евро. Ожидается, что из Европейского союза будет получено до 900 млн евро.

Регулирующие органы должны оценить заявки в течение шести месяцев, а осенью следующего года будет запрошено финансирование от Фонда соединения Европы (Connecting Europe Facility, CEF).

На данном этапе самых больших инвестиций потребует новое морское звено Harmony Link между Литвой и Польшей. В каждой из стран Балтии также планируется построить по 3 синхронных компенсатора.

На первый этап в этом году было выделено 75% поддержки интенсивности из CEF. Тогда Европейская комиссия выделила 324 млн евро Литве, Латвии и Эстонии, из них 125,2 млн евро — Литве. Всего для усиления сетей страны потребуется 167 млн евро.

На сегодняшний день страны Балтии работают в синхронном режиме в кольце БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Литва, Латвия) и зависят от московского диспетчера и российской электросети. Они стремятся к 2025 году синхронизировать свои электросети с континентальной Европой.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ