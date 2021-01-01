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TOP,Энергетика

Либерализация рынка энергоснабжения

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

В связи с либерализацией Литвой рынка поставок электроэнергии  вовремя успели выбрать независимого ее поставщика 85,3 тыс. (87%) домашних хозяйств, потребляющих наибольшее количество электроэнергии, свидетельствуют обновленные данные Energijos skirstymo operatorius (ESO). 

10 декабря завершился первый этап энергетической реформы, в ходе которого независимого поставщика выбрали жители, потребляющие в год более 5 тыс. киловатт-часов электроэнергии, сообщает BNS. Таких домашних хозяйств в Литве около 98 тыс., в целом же бытовых потребителей – около 1,6 млн.

Представители ESO поясняют, что большинство потребителей определились «в последнюю минуту». Ранее сообщалось, что, по данным на 9 декабря, независимого поставщика избрали две трети – 66,6 тыс. – потребителей первого этапа. 

Участники первого этапа, которые до 10 декабря не определились с независимым поставщиком электроэнергии, с 1 января будут получать услуги в рамках гарантированных поставок – они будут дороже и временными. За шесть месяцев этого года этим потребителям все равно придется определиться в вопросе независимого поставщика. 

В следующем году планируется второй этап, когда решение о поставщике  должны будут принять домашние хозяйства, потребляющие 1-5 тыс. киловатт-часов электроэнергии (около 46% потребителей). В ходе третьего года реформы, в 2022 году, избрать поставщика пригласят домашние хозяйства, которые за год потребляют до 1 тыс. киловатт-часов (около 46 % потребителей).

Либерализация рынка поставок электроэнергии означает, что предстоит постепенный отказ от регулирования цен на электроэнергию для бытовых потребителей, возможно, даже снижение цен. Благодаря либерализации рынка поставок электричество станет той же услугой, что и Интернет или мобильная связь, предоставляемые различными компаниями, оставляя выбор населению.

По данным Министерства энергетики, выгода для потребителей будет заключаться в том, что ликвидируется монополия поставок, создаются рыночные условия, возможность получать более качественное обслуживание и повышать качество услуг, так как поставщика электроэнергии можно будет менять и выбирать.

В Министерстве энергетики отмечают, что отмена регулирования цен на электроэнергию для бытовых потребителей будет идти совместно с внедрением интеллектуальных счетчиков электроэнергии. Ожидается, что либерализация розничного рынка электроэнергии обеспечит активное участие независимых поставщиков электроэнергии на рынке, в то же время будет стимулировать выход новых поставщиков и создаст условия для прозрачной конкуренции между поставщиками.

Между тем эксперты утверждают, что конкуренция приводит к снижению цен при равных других условиях и только в том случае, когда условия для конкуренции созданы реальные, а не существуют в виде деклараций.

Либерализация рынка электроэнергии является одним из основных обязательств Литвы перед Евросоюзом. В Эстонии либерализация рынка поставок электроэнергии полностью произошла в 2013 году, в Латвии в 2015 году, в Швеции в 1996 году, в Финляндии в 1997 году.

Информация «ЛК», BNS 

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