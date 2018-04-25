Либеральное движение предложит в министры С. Кайриса и С. Гентвиласа

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Либеральное движение намерено добиваться трех постов в новом правительстве – в министры экономики и инноваций предложил Симонаса Кайриса, а в министры охраны окружающей среды – замглаву председателя партии Симонаса Гентвиласа.

Кроме того, на пост председателя сейма будет предложена лидер либералов Виктория Чмилите-Нельсен.

«Первый приоритет – пост председателя сейма», – заявил на пресс-конференции в понедельник С. Гентвилас.

«Прежде всего, по поводу министра экономики, то кандидат Симонас Кайрис, он был назван еще до выборов, он является докладчиком по нашей культурной политике. Сегодня о министерстве культуры мало кто говорит, и это человек, который бы мог претендовать на оба поста. Что касается министра образования, (…) эта сфера требует большого финансирования, чтобы провести долговременные реформы. Мы как более мелкие партнеры не можем прийти в Министерство образования без тыла консерваторов», – сказал политик.

«Уже вторые выборы меня номинируют на теневой пост министра окружающей среды, (…) поэтому естественно, что бы претендовал на него», – добавил он.