Либералы приглашают В. Пранцкетиса участвовать в выборах, он обдумывает

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Оппозиционное Либеральное движение пригласило председателя литовского сейма Виктораса Пранцкетиса принять участие в парламентских выборах.

Глава парламента подтвердил, что рассматривает это предложение и ближайшее время даст ответ.

«Прежде всего, хочу порадоваться, что приглашением выражено доверие и уважение, я это очень ценю, (по поводу решения) будущее покажет. Я думаю, что долго ждать не придется», – сказал во вторник журналистам В. Пранцкетис.

Он сказал, что рассматривает предложение, подчеркнул, что «с силой гораздо проще участвовать в избирательной кампании», одновременно он отметил, что либеральные взгляды и поведение ему близки.

«Либералы отличаются тем, что во время своего срока полномочий, прежде всего, было сохранено уважение к человеку, мы не слышали о какой-то негативной деятельности ни в отношении их, ни с их стороны, и такие вещи также могут прочно объединять», – сказал В. Пранцкетис.

Глава Либерального движения Виктория Чмилите-Ниельсен подтвердила BNS, что В. Пранцкетису предлагается баллотироваться по списку партии, а от имени партии выдвигать его кандидату в Раудондварисском округе.

«У нас будет рейтингование партии в конце следующей недели, до этого срока мы ждем ответ», – сказала BNS глава партии.

«Председатель сейма много раз доказывал, что является самостоятельным, политиком с сильным стержнем, он поддержал многие инициативы фракции Либерального движения, очевидно, что если говорить о ценностях, то у нас есть точки соприкосновения», – отметила лидера либералов.

В. Пранцкетис был избран в сейм в Раудондварисском округе Каунасского района в качестве кандидата Литовского союза «крестьян» и «зеленых». После конфликтов с главой партии Рамунасом Карбаускисом он покинул «аграриев», они безуспешно пытались сместить его с поста спикера.