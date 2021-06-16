Либералы в сейме предлагают разрешить легкий алкоголь с 18 лет, увеличить время торговли

Один из инициаторов проекта, член фракции Андрюс Багдонас отметил, что часть действующих сейчас запретов на потребление алкоголя являются избыточными и нелогичными.

«Мы должны отозвать нелогичные запреты, которые ограничивают права наших граждан и бизнеса. Избыточные запреты повышают теневую торговлю алкоголем и не способствуют тому, чтобы люди с зависимостью получали надлежащую помощь», – отметил А. Багдонас в пресс-релизе.

Либералы предлагают унифицировать время продажи алкоголя во все дни недели – с 10 до 22 часов, также предлагает отменить, по мнению инициаторов, избыточные ограничения на рекламу.

Закон о контроле над алкоголем несколько лет назад сильно ужесточили бывшие у власти «аграрии» – возраст, с которого можно употреблять алкоголь был повышен до 20 лет, время его продажи было сокращено с 10 до 20 часов, а по воскресеньям – с 10 до 15 часов, была запрещена любая реклама алкоголя.

Опрос, проведенный компаний Vilmorus в мае по заказу BNS, свидетельствует, что 46,5% респондентов не одобряют или скорее не одобряют ограничения на торговлю и рекламу алкоголя, между тем, их склонны одобрять 41,5% опрошенных.