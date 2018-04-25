Лицемерное проявление борьбы с богатством

Планируются новые изменения для налогоплательщиков.

Одно из предложений, представленных в Сейме, касается граждан, получающих наибольшие доходы. Им тариф подоходного налога населения (ПНН) планируется увеличить с 27 проц. до 32 проц. Не будут забыты и граждане, имеющие наименьшие доходы: размер необлагаемого налогом дохода (ННД) предлагается увеличивать только по 50 евро каждый год, а не по 100 евро, как предлагалось ранее. Это предложение коснется около 900 тыс. работающих в нашей стране. Меньше запланированного предлагается увеличить ННД и для лиц с ограниченной трудоспособностью. Но и это еще не все. Увеличенный тариф ПНН в будущем может ударить с удвоенной силой, ведь говорят и об увеличении налогообложения дивидендов.

Система налогов все менее стабильная

Обсуждаемый вопрос о приостановке увеличения ННД за два года означал бы потерю налоговых льгот в размере 360 евро для граждан, получающих наименьшие доходы. Это коснулось бы абсолютно всех работающих в нашей стране. Применение ННД в отношении имеющих наименьший доход является одним из реальных средств борьбы с нищетой и неравенством доходов среди населения. При остановке обещанного его увеличения не будет достигнута и одна из целей налоговой реформы – иметь в 2021 г. наиболее конкурентоспособное налогообложение труда в странах Балтии.

Предложение уменьшить ННД в отношении лиц с ограниченной трудоспособностью означало бы, что они в течение года лишились бы дополнительной налоговой льготы в размере 240 евро. Когда граждан поддерживают не путем применения налоговых льгот в отношении их доходов, а с помощью различных других мер, то снижается их стимул работать вместе с важными возможностями социализации.

Не удивляет и то, что часть предлагаемых изменений вступила бы в силу уже с января. Это значит, что в очередной раз не соблюдался бы 6-месячный срок, в течение которого налогоплательщики должны были бы приспособиться к предлагаемым изменениям. Что ни день, то очередная новость в отношении налога и, к сожалению, довольно печальная. А мы потом удивляемся, почему люди не доверяют власти.

За последние пять лет 75 раз предлагалось внести изменения в закон ПНН, было принято 18 изменений. Основные законы, устанавливающие налоги, за этот период изменялись более 120 раз. Более половины предложений не оказывали влияния на условия и развитие предпринимательства, на оценивание потребности бюджетных средств. И на этот раз нет ничего нового. Влияние законов оценивается плохо, инициаторы новых изменений не предвидят возможные негативные последствия, влияние на условия бизнеса или криминогенную ситуацию, что просто не соответствует действительности.

Последствия действительно были бы. Решение приостановить увеличение ННД повлекло бы теневую работу в группе малых доходов, особенно с замедлением роста экономики, о чем в новых прогнозах сообщает Министерство финансов. Это тревожное сообщение особенно с учетом опросов, свидетельствующих о том, что с ухудшением финансовой ситуации половина работающих граждан Литвы обсуждала бы возможность теневой деятельности.

Увеличенный тариф – топор для инвестиций и инноваций

Увеличенные прогрессивные налоги в отличие от того, что декларируется, заставили бы придерживаться традиционных отраслей хозяйства и видов деятельности, а не способствовать инновациям, поиску возможностей увеличения продуктивности и осуществления деятельности с высокой добавочной стоимостью. Люди, осуществляющие именно эти виды деятельности, получают более высокие доходы, превышающие планку прогрессивного тарифа.

Новые исследования показывают, что как налоги на доходы населения, так и налоги на прибыль предприятий, оказывают влияние при регистрации патентов, научных публикаций, изобретений, на труд научных работников, занятых в частных исследованиях и лабораториях. Увеличенные налоги отрицательно сказываются как на качестве, так и на количестве инноваций.

Введение прогрессивного тарифа станет новой преградой для привлечения прямых зарубежных инвестиций, нехватка которых является одной из основных экономических проблем Литвы. Прямые зарубежные инвестиции являются важным фактором экономического роста, позволяющим увеличивать производственный потенциал, производительность, перенимать положительную практику маркетинга. Таким образом сказалась бы уже упомянутая непоследовательность налоговой практики. Предприятия склонны инвестировать средства в те страны, в которых экономическая политика стабильна, часто не меняется и легко прогнозируется.

Особенно ущербным было бы введение 32-процентного тарифа в том случае, если бы в будущем он стал применяться и к доходам с дивидендов. Это могло бы означать вдвое больший, чем в соседних странах налог на заработанный дополнительно доход.

Какова же цель?

За счет дополнительного налогообложения населения планируется дополнительные бюджетные средства, если они будут, использовать на увеличение выплаты всем детям и повышение базовых пенсий.

Распределение дополнительно собранных бюджетных средств на выплату детям являлось бы обычным увеличением перераспределения, что позволило бы политикам показать себя «добродетелями». Но это никоим образом не уменьшит социальное неравенство, потому что помощь будет распределяться и хорошо живущим семьям.

Иначе говоря, 8 или 15 млн евро, которые авторы проекта надеются собрать с помощью дополнительного тарифа налогов, не являются эффективной мерой уменьшения нищеты, это будет лицемерным проявлением борьбы с богатством. Этих средств не хватит ни на увеличение пенсий, ни на увеличение детских денег, ни на другие щедрые заявления власти, поэтому за все это через не увеличенный ННД заплатят те, кто зарабатывает меньше всего.

Ева Валешкайте, старший эксперт Института свободного рынка Литвы