Личная инфляция: реальность против ожидания

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Как сообщил Департамент статистики, в октябре, по предварительным оценкам, месячная инфляция в Литве, рассчитанная на основе индекса потребительских цен, согласованного с другими странами Евросоюза, составила 1,7%. Согласованная предварительная годовая инфляция (в октябре по сравнению с октябрем 2020 года), по предварительным данным, составила 8,2%.

Жителей беспокоит рост коммунальных платежей

Последний опрос населения, проведенный Банком Литвы, показывает, что, хотя число респондентов, которые плохо оценивают свое текущее финансовое положение, увеличилось, большинство по-прежнему оценивают его как среднее или хорошее, а перспективы на будущее улучшились. Недвижимость остается самой популярной инвестицией, и главная проблема в будущем — это стоимость коммунальных услуг.

«Об этом также свидетельствует и рост числа жителей, которые намерены брать в долг для более крупных покупок в будущем. Правда, абсолютное большинство опрошенных прогнозируют рост цен, что может стать новым вызовом в управлении личными финансами», – отметила старший экономист отдела макропруденциального анализа Банка Литвы Виктория Грибаускайте.

Доля тех, кто указал, что их доход уменьшился, составила 43 процента, а доля тех, кто указал, что они увеличились, – 22 процента. Респонденты, ответившие, что их доход не изменился, составили 35 процентов от общего числа опрошенных.

Количество респондентов, почувствовавших на себе последствия карантина, введенного из-за COVID-19, увеличилось с 52 до 63 процентов. Доля домохозяйств, сообщивших о снижении доходов из-за карантина, составила 40 процентов, а доля респондентов, у которых расходы увеличились, составила 16 процентов. Доля домохозяйств, расходы которых из-за карантина снизились, составила 21 процент. Наименьшее воздействие карантина ощутили домохозяйства, принадлежащие к старшей группе (50 лет и старше), – почти половина из них сообщила, что не испытали никакого влияния пандемии.

Около 70 процентов домохозяйств оценивают свое финансовое положение как среднее или хорошее. Эта доля снизилась на 9 процентов по сравнению с периодом до пандемии. Доля тех, кто плохо оценивает свое материальное положение, увеличилась почти до трети – среди них больше всех вырос процент людей, которые заявляют, что денег хватает на еду, но купить одежду сложно. Более половины опрошенных заявили, что денег достаточно на еду и одежду, но недостаточно для крупных покупок (например, бытовой техники). Наиболее высоко оценили свое материальное положение люди 30-49 лет и жители небольших городов.

Почти восемь из десяти респондентов планируют доходы и расходы и стремятся делать сбережения, и почти шести респондентам из десяти в течение последних 12 месяцев удалось сделать сбережения. Самая распространенная сумма сбережений в месяц составляла 31-150 евро, так заявили 44 процента респондентов, которым удалось сделать сбережения за последние 12 месяцев.

Более половины респондентов назвали жилье или другую недвижимость наиболее привлекательными инвестициями. Правда, ожидания по поводу изменения цен на недвижимость за год существенно изменились. Доля тех, кто считает, что в ближайшее время цены вырастут, увеличилась с 44 до 70 процентов. Количество людей, считающих, что цены упадут, сократилось почти вдвое – до 13 процентов.

Десятая часть опрошенных намерена занять деньги в ближайшие годы. Большая часть заемных средств будет использована для более крупных покупок – более трети опрошенных эти средства инвестируют в недвижимость, а более четверти опрошенных заняли бы средства на покупку автомобиля.

«Более 80 процентов респондентов прогнозировали, что общий уровень цен в ближайшие годы вырастет. Больше всего жителей беспокоит рост цен на коммунальные услуги. Этого опасаются более 40 процентов респондентов. Почти каждый пятый назвал снижение доходов, а каждый десятый назвал рост цен на продукты питания и топливо в качестве основных проблем в будущем», – отмечено в исследовании Банка Литвы.

Глава ЦБ Литвы: Пик роста цен – в ближайшее время

Между тем председатель правления Банка Литвы (БЛ, Центробанка) Гядиминас Шимкус считает, что в Литве пик роста цен должен быть достигнут в декабре или на рубеже года, а затем начнется замедление темпов роста, сообщает BNS.

«К концу года как в зоне евро, так и в Литве должен быть достигнут пик роста цен. Мы обновим прогнозы в декабре, но уже очевидно, что изменение цен очень большое», – заявил журналистам Г. Шимкус.

По его словам, факторы, которые сейчас стимулируют инфляцию, носят временный характер и в дальнейшем замедлят ее.

«Резкое ускорение роста цен за счет энергоресурсов должно исчезнуть. По поводу того, насколько быстро это будет, можно спорить. Мы думали, что это будет быстрее, теперь мы говорим, что это продлится в следующем году, это займет немного больше времени. Но уменьшение должно быть», — сказал глава ЦБ Литвы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ