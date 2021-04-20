Лидер консерваторов Г. Ландсбергис поддерживает прямые выборы мэров

Лидер правящих консерваторов Литвы, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что поддерживает прямые выборы мэров, однако для принятия конституционной поправки в сейме потребуется широкое соглашение политических партий.

«Я поддерживаю прямые выборы мэров, как поддерживает и моя партия, мои коллеги. Об этом ясно заявила и премьер, и прочие коллеги по моей фракции», – сказал Г. Ландсбергис.

«Ситуация должна решаться в сейме, и, прежде всего, конечно соглашением партий. В сейме есть рабочая группа, которая анализирует вопросы избирательной системы. Я думаю, что она прекрасно адаптирована для решения этого вопроса», – сказал он.

По словам лидера консерваторов, до голосования в парламенте потребуется широкое соглашение партий.

«Решение является консенсусным, поскольку даже большинства голосов не достаточно для принятия такого вопроса. Значит, должно быть широкое соглашение политических партий. Я надеюсь, что его удастся добиться, и если потребуется, зарубежный опыт, я готов его предложить», – сказал председатель партии.

В понедельник Конституционный суд констатировал, что введенные шесть лет назад в Литве прямые выборы мэров противоречат Конституции.

Это постановление КС вступит в силу 3 мая 2023 года, то есть в конце срока полномочий избранных сейчас мэров.

По этому вопросу в КС обратились 46 парламентариев сейм прошлого созыва, преимущественно — консерваторы, однако среди подписавшихся было и несколько либералов, трудовиков, бывшие представители партии «Порядок и справедливость»,

Они подняли вопрос, можно ли было узаконить в Литве прямые выборы мэров без изменения Конституции.

У членов сейма возникли сомнения в том, не противоречит ли закрепленной в Конституции одноступенчатой системе самоуправления различия в выборе мэров и членов советов самоуправлений, исключительная и широкая компетенция мэра, избранного напрямую, которая отчасти вмешивается в компетенцию ведомства, осуществляющего самоуправление.

Они утверждают, что Конституция не дифференцирует членов советов, напротив – закрепляет равное для всех правовое регулирование.

Прямые выборы мэров введены в Литве в 2015 году. Мэры самоуправлений уже дважды избирались напрямую. Ранее мэров выбирали советы самоуправлений.

В Конституции предусматривается, что изменения или дополнения к Конституции в сейме может выдвинуть группа депутатов численностью не менее 1/4 всех членов парламента, или же не менее 300 тыс. избирателей.

Согласно уставу сейма, при голосовании по конституционным поправкам требуется 94 голоса в поддержку. Принятие проходит в два голосования, между которыми должен быть перерыв не менее трех месяцев.